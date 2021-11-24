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供應鏈變數又+1 美西碼頭工人拒延薪資協議 尋求談判

編譯林奕榮／綜合外電
美西碼頭工人工會拒絕資方延長協議一年的要求，尋求談判。 路透
美西碼頭工人工會拒絕資方延長協議一年的要求，尋求談判。 路透

全球供應鏈變數恐再添一樁。美國西岸碼頭工人與雇主，明年可能會展開勞資談判，因為代表美國西岸大型港口碼頭工人的工會，已拒絕雇主提出的延長合約一年提案。

美西約1.5萬名碼頭工人的是國際海岸和倉庫工會（ILWU），西岸29座港口營運的70家海運及碼頭公司的代表則為太平洋海事協會（PMA）。彭博新聞指出，據資方16日發給ILWU的信函，雇主提議把既有的勞資協議延長一年，至2023年7月1日。

PMA主席麥肯納（James McKenna）在信中表示：「貿易界已認為，勞資談判可能導致一些混亂。」他指出，延長協議是「在復甦時期保護商業和經濟的必要步驟」。

勞資雙方上回進行談判是2014年，當時西岸港口運作面臨長達九個月的延誤，直到白宮介入，才讓談判告一段落。當時達成的協議原本在2019年到期，後來在約三分之二工會成員投票同意下延長三年，資方以提高工資和退休金為條件，避免貨物運輸受擾。

目前洛杉磯港和長堤港面臨創紀錄的積壓待配訂貨，供應鏈持續吃緊已導致部分商品的運送延誤和短缺，並推升通膨。

工會主席亞當斯（William Adams）在回覆資方的信函中表示，卡車、倉庫等領域面臨勞工短缺問題，都無法透過勞資談判提供滿意的工資和工作環境，說服工人留下，「此時要求碼頭工人放棄勞資談判，極為諷刺」。

美國 供應鏈 退休金

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