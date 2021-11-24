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歐洲明春恐再添70萬死 白宮：美不打算重啟封城

編譯柯立偉／綜合23日電
儘管冬季新冠確診病例又攀升，但白宮疫情協調官齊安茲表示，美國不會採取封城措施。（路透）
儘管冬季新冠確診病例又攀升，但白宮疫情協調官齊安茲表示，美國不會採取封城措施。（路透）

位於丹麥哥本哈根(Copenhagen)的世界衛生組織(WHO)歐洲辦公室日前公布預測表示，明年春天以前，歐洲53個國家或地區可能還會有約70萬人因新冠肺炎死亡，使歐洲地區的染疫病歿人數突破200萬人，因此採取與WHO截然不同的態度，呼籲各國政府盡速加快補強針接種計畫。

WHO歐洲辦公室聲明指出：「上周七日平均死亡人數增加至4200人，累計死亡人數超過150萬人；我們預期現在起到2022年3月前，有49個國家的加護病房與至少25個國家的普通病房會面臨容量不足的壓力；按照目前的態勢，明年入春以前全歐病歿人數可能超過220萬人。」

歐洲辦公室表示，雖然位於瑞士日內瓦的WHO總部指出，由於全球疫苗分配不均，希望富裕國家能暫緩第三劑接種計畫，以讓藥商能向更多發展中國家提供充足的疫苗；但因為愈來愈多的證據顯示疫苗的保護力會隨著時間而減弱，因此應該針對免疫力較弱、60歲以上長者及第一線醫護人員等優先提供補強針。

WHO歐洲辦公室主任克魯格(Hans Kluge)說：「整個歐洲和鄰近的中亞地區疫情發展相當嚴峻，加上Delta變種病毒肆虐、防疫限制放寬等原因，我們將面臨一個極具挑戰性的冬天；但我們仍有希望，我呼籲歐洲各國政府、衛生主管機關甚至每位民眾，都應接受第三劑疫苗的接種計畫，抵抗已有升溫趨勢的疫情。」

另一方面，美國的疫情近日也有升溫跡象，上周七日平均染疫人數增加10%，死亡人數增加5%，重症人數增加4%，但白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)22日對記者表示，美國目前沒有重啟封城的打算。

齊安茲說：「雖然因為冬天到來，新冠肺炎染疫人數確有上升，但我們目前沒有像歐洲國家重啟封城措施的打算，因為我們擁有四項對抗疫情的有力武器：廣泛疫苗接種、第三劑補強針、開放兒童接種，還有預期很快能夠獲批准上市的口服藥。」

世衛歐洲分部預測歐洲到明年春天可能因新冠疫情再死70萬人。圖為比利時布魯塞爾街頭...
世衛歐洲分部預測歐洲到明年春天可能因新冠疫情再死70萬人。圖為比利時布魯塞爾街頭。（歐新社）

疫苗 WHO 疫情

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