專家促廣打兒童疫苗：愈少人感染 病毒變種機率更少

專家認為讓兒童廣泛接種疫苗，更有機會預防病毒變種。圖為喬治亞州醫護人員為兒童接種疫苗。（美聯社）

新冠病毒持續傳播，無論是在葉門或肯塔基州、無論是成人或兒童，病毒都可能抓到變種的機會；但科學家們一致認同，只要新冠疫苗 覆蓋率達到一定程度，就能降低病毒變種的機會；如今輝瑞(Pfizer)與BioNTech合作研發的疫苗已獲得批准，可供5歲至11歲兒童接種，意味著人類更有機會抑制病毒擴散。

麥迪遜威斯康辛大學病毒學專家歐康納(David O'Connor)這麼比喻，「病毒變種的機率就像樂透」，但一旦中了頭獎，病毒傳染力恐怕比現今的Delta變種更強。

歐康納解釋，病毒容易透過免疫力虛弱、可供長期寄宿的人體環境下進行突變，「愈少人感染，中獎機率就愈低，代表病毒突變的機會變得更少。」

早期研究指出，兒童並非造成病毒大量散播的主因，不過仍有一些科學家堅持，變種病毒 Alpha和Delta在今年的大量傳播，兒童仍扮演一定程度的要角。

根據 「新冠疫情 模型中心」(COVID-19 Scenario Modeling Hub)研究團隊最新的研究結果，讓兒童廣泛接種疫苗將能對疫情產生真正的改變。

該團隊預測，在今年11月至明年3月12日讓5至11歲兒童大量接種疫苗，病毒沒有持續突變的情況下，全國將有機會減少43萬例確診；該研究共同領導人卡特琳娜‧西亞(Katriona Shea)表示，倘若今年秋天比Delta傳染性還強50%的變種病毒出現，甚至能有機會讓86萬人免於感染，影響甚大。

專家們也呼籲，更具危險性的變種病毒仍可能繼續在未接種疫苗者的身上持續變異，造成更多人感染；不過目前國內新冠肺炎主要感染源仍以Delta變種病毒為主，占比高達99%。