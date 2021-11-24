我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

疫情還沒退 74%美國民眾 已回歸「正常生活」

記者顏伶如／綜合報導
新冠疫情雖趨緩，但逾六成民眾表示出入公共場所一定或大多數時間都會戴口罩。（Getty Images）
新冠疫情雖趨緩，但逾六成民眾表示出入公共場所一定或大多數時間都會戴口罩。（Getty Images）

新冠疫情仍未消退，公共衛生專家對於年底假期可能導致病毒傳播提出警告，但雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov公布聯合民調顯示，74%受訪民眾表示已經回歸正常生活。回答日子仍未恢復正常的受訪者中，約有9%表示經歷新冠病毒打擊後，已無法想像生活如何能夠回到過去的常態。

這項民調在11月17日至19日之間進行，對全美抽樣選出1696名成年人進行問卷調查，統計正負誤差在2.6%以下。調查結果顯示，15%受訪民眾表示，雖然出現新冠疫情，但從來不曾因為疫情因素而停止原本的正常生活。

美國發生疫情邁入第21個月之際，這項調查顯示，21%受訪民眾說現在的生活「非常正常」，另外53%受訪者則說如今生活有著「某種程度的正常」。約有19%民眾則說現在的日子「並沒有非常正常」，7%受訪民眾回答生活「完全沒有恢復正常」。

統計顯示，在沒有打新冠疫苗的受訪者中，31%表示新冠病毒對於個人威脅「很小」，另外34%則說新冠病毒對個人來說「並無任何威脅」。

未打疫苗的受訪者裡，42%表示出入公共場所一定或大多數時間會戴口罩。相較之下，已經完全接種(fully vaccinated)的受訪者中，63%表示出入公共場所一定或大多數時間會戴口罩。

對照過去一年來的相同民調結果，美國民眾的行為已經出現變化。2020年10月的雅虎新聞與YouGov聯合民調顯示，登記選民當中有26%受訪者表示，一周中超過一次以上不戴口罩與和非一等親的人士在戶外碰面，但在最新公布調查中，比例已上升至50%。

2020年的調查中，僅約30%登記選民說打算與親友在室內空間共度感恩節，但今年則有57%登記選民說會在室內與親友一起過感恩節。

從政黨背景來看，民主黨人中有77%如今在公共場所絕大多數時間會戴口罩，但只有31%共和黨人在公共場所戴口罩。

口罩 民調 疫情

上一則

專家促廣打兒童疫苗：愈少人感染 病毒變種機率更少

下一則

國會暴動調查／再傳史東等5川普親信 曾說「向國會進軍」

延伸閱讀

美國邀請台灣參加下個月民主高峰會 由拜登主持

美國邀請台灣參加下個月民主高峰會 由拜登主持
比拚台積電 三星電子宣布在德州設廠 投資170億美元

比拚台積電 三星電子宣布在德州設廠 投資170億美元
美國輕忽、中企蠶食 紐時：全球最大剛果鈷礦 落入中國

美國輕忽、中企蠶食 紐時：全球最大剛果鈷礦 落入中國
最新民調：疫情未退但74%美國民眾已回歸正常生活

最新民調：疫情未退但74%美國民眾已回歸正常生活

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞