2017維州「團結右派」暴動 白人至上領袖判賠2500萬

右派團體2017年在維州夏洛茲維爾市籌辦一場名為「團結右派」的集會，導致一死數十人傷，民事法院23日判決主辦團體領袖賠償2500萬元給，被告包括主策劃人凱斯勒（左二）。（美聯社）

2017年極右派在維州遊行 暴動導致一死數十人受傷，民事法院23日判決，主辦這一活動的白人至上團體領袖須賠償2500萬元給受害人，包括心理創傷者。

這場民事審判庭延續近一個月，陪審團被兩大索償論點卡住，但發現被告可能贏不了九名受害人提出的另外四項控訴。這九人在2017年8月11日和12日兩天的動亂中，受到肢體和心理傷害。

23日的判決，對美國的白人民族主義運動是一大駁斥，特別是對遭到聯邦起訴的20幾個組織與個人，因為檢方掌握相當的證據，證明這些被告精心策畫，針對非裔、猶太 人等少數族裔施暴。

被告律師引述南美戰爭後通過，已有150年的「三K黨法」，該法明確保護奴隸不受暴力之害，更保護其民權，法律有一條鮮少被引用的條文，准許一般公民在他們的民權受到侵犯時，提出訴訟。

右派團體2017年籌辦一場名為「團結右派」的集會，吸引數百名白人民族主義者到維州夏洛茲維爾市(Charlottesville)，名義上是反對該市府通過決議，要拆除邦聯名將李將軍的銅像。

他們遊行到維吉尼亞大學校園時，高喊「猶太人不會取代我們」的口號，包圍反示威者，並對反對他們的人丟擲火把；第二天，兩造人群的情緒更高漲，一名自詡為希特勒信徒的白人民族主義者駕車衝進反對他們的人群，撞死一名女性，撞傷數十人。

開車撞死人的費爾茲(James Alex Fields Jr.)因謀殺及仇恨罪被判處無期徒刑，如今在獄中服刑。他就是本案24名被告知一。提訴的Integrity First for America是該暴力事件後成立的非營利民權組織。

被告當中，不乏大名響噹噹的右派極端分子，如本案主策劃人凱斯勒(Jason Kessler)、白人民族主義及新納粹 團體的史班塞(Richard Spencer)，以及「哭啼納粹分子」坎特維爾(Christopher Cantwell)。