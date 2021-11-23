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到未接種者家用餐怎麼辦？ 專家：先請對方快篩

記者顏伶如／綜合報導
如果感恩節將在有未接種新冠疫苗的親友家中聚餐，衛生專家建議，不妨事先要求對方接受新冠病毒快篩。(Pexels)
如果感恩節將在有未接種新冠疫苗的親友家中聚餐，衛生專家建議，不妨事先要求對方接受新冠病毒快篩。(Pexels)

與去年相比，今年較多美國民眾打算與親友團聚，共度感恩節。然而，新冠疫情仍未退燒，某些地區確診案例居高不下，染疫風險仍然存在。如果感恩節將在有未接種新冠疫苗的親友家中聚餐，衛生專家建議，不妨事先要求對方接受新冠病毒快篩。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院流行病學專家貝耶爾(Chris Beyrer)日前接受華盛頓郵報專欄訪問時說，不管對個人或家人來說，最安全的保護之道就是所有符合新冠疫苗接種資格者，一定都要打疫苗，如果符合施打補強針的條件，也要打補強針。

倘若今年感恩節聚會時，將會遇到某些未打疫苗的親友，貝耶爾則說，見面之前不妨先行要求對方進行快篩。

他說：「如果有些人做出選擇，決定不打疫苗，那麼他們身邊的其他人就有權要求這些人接受新冠病毒檢測。」

最好在室外聚會 室內要戴口罩

貝耶爾說，選擇不打疫苗的原因有很多，「但如果聚會之前拒絕接受病毒檢測，其實是找不到好理由可以當成藉口的」。

貝耶爾表示，如果感恩節聚會的親朋好友當中包括了接種與未接種疫苗者，聚會時最好絕大多數時間都在戶外空間，若停留於室內環境時則要戴上口罩。他表示，對於居住在天候較為寒冷地區的民眾來說，要符合這些要求確實有實際困難，畢竟吃飯、飲酒是感恩節大餐的重頭戲。

他說：「戶外的活動比較安全，這真的是一種室內病毒。」

對於某些民眾來說，開口詢問親友是否打了疫苗，或者要求親友接受病毒檢測，都覺得難以啟齒。心理學專家安德瑞亞‧邦尼爾(Andrea Bonior)說，碰觸這些話題令人感到尷尬，因此許多民眾索性避而不談。

邦尼爾表示，與親友討論是否打疫苗、是否願意接受病毒檢測時，態度應該保持尊重，但無須過度愧疚與抱歉，而且最好盡早提出詢問，拖得越久將讓問題變得更加複雜，還可能讓聚餐計畫因此生變，或造成聚餐主辦者的困擾。

疫苗 檢測 口罩

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