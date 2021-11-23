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CDC發布德國、丹麥旅遊警告 歐洲疫情再起

編譯孫梁／綜合22日電
德國法蘭克福市著名的聖誕市場22日因為疫情再起，取消開幕儀式，人潮大減。(美聯社)
德國法蘭克福市著名的聖誕市場22日因為疫情再起，取消開幕儀式，人潮大減。(美聯社)

疫情再度席捲歐洲，許多國家的每日感染病例創下新高，世界衛生組織(WHO)對歐洲的局面極度擔憂，認為如果不加強防疫將會失控，明年春天可能增加死亡50萬人。多國重新頒布封鎖令，比利時、荷蘭、奧地利和克羅地亞等國各有數萬人上街抗議，部分城市發生騷亂，歐盟呼籲抗議者保持和平，並敦促沒有打疫苗的民眾儘早接種。美國聯邦疾病防治中心(CDC)和國務院22日發布不要去德國和丹麥旅遊的警告。

多國重新發布封鎖令 引爆抗議潮

比利時政府頒布新封鎖令，從嚴加強戴口罩的規定，要求多數人每周在家工作四天，直至12月中旬，並準備對醫護人員規定強制性接種。比國首都布魯塞爾的數萬名示威者走上街頭示威，抗議政府的疫苗通行證，禁止沒有接種者進入餐館和酒吧，抗議者與警方對峙並投擲燃燒彈，警方則以催淚彈和水泡回擊。

荷蘭多地發布封鎖令，海牙宣布進入緊急狀態後，抗議者向警方投出燃燒彈並點燃自行車，警方用警棍驅趕人群，至少七人被捕；鹿特丹市發布三周封鎖令，抗議者的示威演變成暴力，51人被捕，其中約半數是未成年人，警方向示威者開槍，至少三名抗議者在醫院治療槍傷。荷蘭司法大臣表示：「抗議是我們社會的權利，但鹿特丹的抗議則是暴徒針對警察的極端暴力，與抗議無關，而是犯罪行為。」

奧地利、克羅地亞和義大利等國也爆發示威，數萬人抗議政府的新封鎖令。

WHO：若不加強防疫 明春恐有50萬人染疫病歿

聖誕新年假期來臨，歐洲疫情再起，多國提高防疫戒備。奧地利22日宣布封城，維也納市...
聖誕新年假期來臨，歐洲疫情再起，多國提高防疫戒備。奧地利22日宣布封城，維也納市區書報攤的店主用塑膠布遮住攤位。(美聯社)

WHO歐洲地區主管克魯格(Hans Kluge)警告說，如果歐洲不加強防疫措施，到明年春天可能有50萬人死亡，「染疫病歿將再度成為歐洲的頭號死因」，他呼籲歐洲要加強接種、戴口罩和使用疫苗通行證。

奧地利宣布22日開始鎖國封城20天，所有商店關閉，除非涉及重要民生的商店，並下令民眾居家辦公，並準備明年2月強制施打疫苗，將成為歐洲首個實行強制接種令的國家。

CDC把對德國和丹麥首的旅遊警告提升為「非常危險的四級」，告誡美國人要避免前往，國務院則是發出「不要去兩國旅行」的警告。

目前全球有75個國家和地區被CDC列為「旅行四級警告」，其中許多歐洲國家在列，包括奧地利、英國、比利時、希臘、挪威、瑞士、羅馬尼亞、愛爾蘭和捷克。

疫苗 防疫 CDC

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