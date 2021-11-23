我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

彭帥與國際奧會視訊 WTA不埋單：未減輕對她安全的疑慮

記者顏伶如╱綜合報導
中國網球名將彭帥。(美聯社)
中國網球名將彭帥。(美聯社)

世界女子職業網球協會(Women's Tennis Association，WTA)22日指出，國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)主席巴赫(Thomas Bach)21日與中國女網名將彭帥視訊通話，並沒有降低或消弭外界對於彭帥人身安全的疑慮。

過去近3周時間裡，曾為女網單打世界球后的彭帥突然消失，引發國際社為關注；彭帥自從2日在微博發文指控曾遭前中國國務院副總理張高麗性侵之後，行蹤便成謎。

路透報導，雖然有彭帥的照片及影片於21日曝光，但對於化界疑慮似乎並無太多效果。

世界女子職業網球協會發言人22日透過電郵發表聲明表示：「看到彭帥出現在最近的一些視頻中令人欣慰，但這些影片並沒降低或消弭有關彭帥人身安全，以及能否在不受管制或脅迫下對外溝通的疑慮。」

至於彭帥與巴赫的視訊通話，世界女子職業網球協會發言人則說，女網協會要求必須對彭帥性侵指控展開全面、公正且透明化調查，不受任何審查，立場迄今並未改變。

國際特赦組織：國際奧委會已「進入險境」

國際特赦組織(Amnesty International)中國問題研究員阿卡德(Alkan Akad)對路透說，外界為彭帥人身安全感到擔心，並沒有因為這通視訊通話而減輕。

阿卡德說，國際奧委會如今已「進入險境」，過去曾看到類似案例，某些人士在別無選擇的情況下，必須依照指示說出某些話。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)在22日例行新聞簡報會上，被媒體問到是否擔心美國選手參加北京冬奧的安全，以及美國是否將因為彭帥失蹤而對北京冬奧外交抵制時表示，目前正密切注意彭帥事件的發展。

「我們與全球民眾表達意見一致，希望她能夠安全無恙。」普萊斯也說，民眾應該被允許能夠自由發言，並對性攻擊犯罪者究責。

彭帥 中國 國務院

上一則

國際刑警新執委 20國50議員連署反對中國人選

下一則

全球供應鏈危機好轉 但人力短缺恐到明年

延伸閱讀

國台辦稱台商要與台獨畫清界線 綠委：把台商當彭帥

國台辦稱台商要與台獨畫清界線 綠委：把台商當彭帥
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
聲援彭帥籲抵制北京冬奧 康特：原則價值更甚金牌

聲援彭帥籲抵制北京冬奧 康特：原則價值更甚金牌
彭帥事件 克魯茲促美運動員冬奧勝出 打臉中國

彭帥事件 克魯茲促美運動員冬奧勝出 打臉中國

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭