彭帥與國際奧會視訊 WTA不埋單：未減輕對她安全的疑慮

中國網球名將彭帥。(美聯社)

世界女子職業網球協會(Women's Tennis Association，WTA)22日指出，國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)主席巴赫(Thomas Bach)21日與中國 女網名將彭帥 視訊通話，並沒有降低或消弭外界對於彭帥人身安全的疑慮。

過去近3周時間裡，曾為女網單打世界球后的彭帥突然消失，引發國際社為關注；彭帥自從2日在微博發文指控曾遭前中國國務院 副總理張高麗性侵之後，行蹤便成謎。

路透報導，雖然有彭帥的照片及影片於21日曝光，但對於化界疑慮似乎並無太多效果。

世界女子職業網球協會發言人22日透過電郵發表聲明表示：「看到彭帥出現在最近的一些視頻中令人欣慰，但這些影片並沒降低或消弭有關彭帥人身安全，以及能否在不受管制或脅迫下對外溝通的疑慮。」

至於彭帥與巴赫的視訊通話，世界女子職業網球協會發言人則說，女網協會要求必須對彭帥性侵指控展開全面、公正且透明化調查，不受任何審查，立場迄今並未改變。

國際特赦組織：國際奧委會已「進入險境」

國際特赦組織(Amnesty International)中國問題研究員阿卡德(Alkan Akad)對路透說，外界為彭帥人身安全感到擔心，並沒有因為這通視訊通話而減輕。

阿卡德說，國際奧委會如今已「進入險境」，過去曾看到類似案例，某些人士在別無選擇的情況下，必須依照指示說出某些話。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)在22日例行新聞簡報會上，被媒體問到是否擔心美國選手參加北京冬奧的安全，以及美國是否將因為彭帥失蹤而對北京冬奧外交抵制時表示，目前正密切注意彭帥事件的發展。

「我們與全球民眾表達意見一致，希望她能夠安全無恙。」普萊斯也說，民眾應該被允許能夠自由發言，並對性攻擊犯罪者究責。