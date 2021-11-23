國際奧會視訊彭帥 挨批幫中國大外宣

中國女網名將彭帥(左圖)撰文自曝與前中共中央政治局常委張高麗(右圖)有不正常男女關係，風波越演越。(Getty Images)

美聯社報導，國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)主席巴赫(Thomas Bach)21日與消失約三周的中國 女網名將彭帥 視訊通話，原本用意是消除外界對彭帥人身安全的疑慮，結果卻引發更多疑點，被批評淪為跟中國一搭一唱的角色，協助北京 傳達訊息，未能幫彭帥提供一個討論性侵指控的平台。

35歲的彭帥2日在微博發文，指控遭到75歲的前中國國務院副總理張高麗性侵，但文章後來被刪除，彭帥則行蹤成謎。多位網壇明星及廣大球迷紛紛在社群網站要求了解彭帥是否安好，關鍵詞「彭帥在哪裡」(#WhereIsPengShuai)引起熱烈討論，世界女子職業網球協會(Women's Tennis Association，WTA)主席則揚言，不惜退出在中國舉辦比賽。

視訊只公布照片 沒有影片

巴赫、國際奧委會運動員委員會(Athletes' Commission)主席特霍(Emma Terho)以及國際奧委會委員、中國奧委會副主席李玲蔚21日與彭帥視訊通話30分鐘；國際奧委會在簡短聲明中說，彭帥表示一切平安良好，希望外界尊重她的隱私。

不過，這場視訊通話只公布了照片，沒有公布影片；同樣在21日，中國網球公開賽也公布彭帥現身北京青少年網球巡迴賽的影片與照片。

美聯社報導，國際奧委會在聲明中並未透露更多細節，也會提及彭帥性侵指控後續發展為何，整起案件不可能就此畫下句點；國際奧委會近來遭到越來越多批評聲浪，有輿論主張國際奧委會應該杯葛2022年2月4日將開幕的北京冬奧。

國際奧委會發表簡短聲明後，世界女子職業網球協會主席兼執行長賽門(Steve Simon)21日重申，彭帥指控應該獲得「全面、公平且透明化的調查」，不應受到審查。

國際人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch，HRW)發言人王亞秋(Yaqiu Wang)在推特發文寫道，中國強迫失蹤、脅迫與宣傳工具的政府機器裡，國際奧委會也扮演了積極角色。

「人權觀察」中國問題資深研究員王松蓮(Maya Wang)指出，如今出現的基本上是中國政府控制的論述，只有政府及官方媒體才能發布與散布與彭帥有關的消息。