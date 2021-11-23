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國際刑警新執委 20國50議員連署反對中國人選

記者張聲肇╱綜合報導
傳中國擬出公安部國際合作局副局長胡彬郴，參選國際形警組織執委會委員一職，但遭到國際人權組織與美國參議員的反對。(取材自中國網)
傳中國擬出公安部國際合作局副局長胡彬郴，參選國際形警組織執委會委員一職，但遭到國際人權組織與美國參議員的反對。(取材自中國網)

中國提名胡彬郴任國際刑警組織執委，20國50名政界人士寫信反對，包括美國聯邦參議員魯比歐，理由是會讓中國政府濫用該組織資源，危及數萬名「香港、維吾爾、西藏、台灣和中國」海外異議分子的人身安全。

中國辯稱，提名「適當人選」，意在支持國際刑警組織打擊恐怖主義與跨國犯罪的宗旨。

胡彬郴是中國公安部國際合作局副局長暨一級督察，將與印度、新加坡提名的候選人競選兩個執委席次，如果當選，將成為監督該組織的13名成員之一，但中國一再濫用國際刑警組織的紅色通緝令，迫害流亡異議人士，引發「對華政策跨國議會聯盟」多名成員擔憂。

其中歐盟、美英澳等20國50名議員22日聯名致函各國政府，表示反對胡彬郴出任國際刑警組織執委。

指控中國政府 濫用「紅色通緝令」引渡異議份子

由194會員國組成的國際刑警組織，會員之間得以分享其犯罪資料庫，包括為了打擊恐怖份子和在逃罪犯建立的指紋、DNA、臉部辨識等資料，最引這些反對人士擔憂的則是該組織的紅色通緝令，接獲該令的各國警察有義務「找出、逮捕待遣送的嫌犯。」

反對信函舉摩洛哥政府7月根據中國要求國際刑警組織發出的紅色通緝令為例，說摩洛哥警察逮捕了維吾爾異議份子伊德瑞斯哈珊(Idris Hasan)，信函說，仍待遣送的哈珊，若被遣送給中華人民共和國，可能成為「獨斷拘留與刑求」的受害人。

西方國家不斷指控中國虐待新疆的維吾爾人，美國國務卿布林肯3月曾說，北京持續對維吾爾人犯下「種族屠殺和違反人性」的罪行。中國一概否認對新疆維吾爾人的任何相關指控。

加拿大國會議員、前司法部長歐文‧考特勒(Irwin Cotler)表示，「中國政府一再濫用國際刑警組織的紅色色通缉令，引渡異議份子，任意拘留、酷刑、監禁這些受害者。」

他說，中國利用該組織進行跨國鎮壓，胡彬郴進入其執委會，只會加劇中國不當、有害的影響，進一步破壞已受到中國攻擊的的「基於規則的國際秩序。」

中國 維吾爾 提名

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