美首度被列入民主倒退國家 出現威權主義傾向

美國首度被列入民主倒退國家;發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)

總部位於瑞典斯德哥爾摩(Stockholm)的「國際民主及選舉協助研究所」(International Institute for Democracy and Electoral Assistance,IDEA)22日公布「2021全球民主現況」(Global State of Democracy 2021)報告,首度將美國 列為民主倒退(backsliding democracies)國家。

報告中指出,美國是全球的民主堡壘,卻出現威權主義傾向,在民主指標排行榜上,退步好幾名;此外,報告也指中國依然是威權主義國家,人民沒有隱私,政府利用科技,控制個人訊息。

這份報告是以2020年至2021年間各國趨勢分析做為評鑑指標;報告結論指出,全球人口超過四分之一如今生活在民主倒退國家。「國際民主及選舉協助研究所」對於民主倒退國家的定義為民主品質每況愈下的國家。

在這份報告中,有關美國的民主評估主要集中於前總統川普 任內;報告中出,川普在毫無證據的情況下質疑2020年總統大選投票結果的公信度,成為一個「歷史性的轉捩點」,嚴重破壞民眾對於選舉制度的信賴,後來釀成1月6日國會暴動的發生。

報告指出,川普的所作所為對,巴西 、墨西哥、緬甸及秘魯等國家,產生了影響效應。

「國際民主及選舉協助研究所」指出,世界正在朝向威權主義發展,非民主政權壓迫手段變得越來越大膽,許多民主政府則是因為祭出限縮言論自由、削減法律等手段,讓新冠肺炎疫情期間的新常態(new normal)更顯嚴苛,導致在民主排行榜當中名次下跌。

報告結論寫道:「朝向威權主義路線發展的國家數目,是朝向民主發展國家的三倍。」

在這項研究中,研究人員將全球國家區分為民主、混合(hybrid)及威權三種,後兩者均為非民主國家;「國際民主及選舉協助研究所」的分析研究是以過去50年來對全球160個國家的民主指標追蹤為根據。

研究報告指出,今年最令人憂心的民主倒退,出現於幾個全球人口最多的大國身上,例如巴西與印度;除了美國之外,匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞(Slovenia)等三個歐盟成員國也出現「讓人擔心的民主倒退」。