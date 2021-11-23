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美首度被列入民主倒退國家 出現威權主義傾向

記者顏伶如／綜合報導
美國首度被列入民主倒退國家；發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)
美國首度被列入民主倒退國家；發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)

總部位於瑞典斯德哥爾摩(Stockholm)的「國際民主及選舉協助研究所」(International Institute for Democracy and Electoral Assistance，IDEA)22日公布「2021全球民主現況」(Global State of Democracy 2021)報告，首度將美國列為民主倒退(backsliding democracies)國家。

報告中指出，美國是全球的民主堡壘，卻出現威權主義傾向，在民主指標排行榜上，退步好幾名；此外，報告也指中國依然是威權主義國家，人民沒有隱私，政府利用科技，控制個人訊息。

這份報告是以2020年至2021年間各國趨勢分析做為評鑑指標；報告結論指出，全球人口超過四分之一如今生活在民主倒退國家。「國際民主及選舉協助研究所」對於民主倒退國家的定義為民主品質每況愈下的國家。

在這份報告中，有關美國的民主評估主要集中於前總統川普任內；報告中出，川普在毫無證據的情況下質疑2020年總統大選投票結果的公信度，成為一個「歷史性的轉捩點」，嚴重破壞民眾對於選舉制度的信賴，後來釀成1月6日國會暴動的發生。

報告指出，川普的所作所為對，巴西、墨西哥、緬甸及秘魯等國家，產生了影響效應。

「國際民主及選舉協助研究所」指出，世界正在朝向威權主義發展，非民主政權壓迫手段變得越來越大膽，許多民主政府則是因為祭出限縮言論自由、削減法律等手段，讓新冠肺炎疫情期間的新常態(new normal)更顯嚴苛，導致在民主排行榜當中名次下跌。

報告結論寫道：「朝向威權主義路線發展的國家數目，是朝向民主發展國家的三倍。」

在這項研究中，研究人員將全球國家區分為民主、混合(hybrid)及威權三種，後兩者均為非民主國家；「國際民主及選舉協助研究所」的分析研究是以過去50年來對全球160個國家的民主指標追蹤為根據。

研究報告指出，今年最令人憂心的民主倒退，出現於幾個全球人口最多的大國身上，例如巴西與印度；除了美國之外，匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞(Slovenia)等三個歐盟成員國也出現「讓人擔心的民主倒退」。

美國 川普 巴西

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