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威州聖誕遊行慘案 目擊者：奶奶舞者被撞後飛彈車頂

中央社／沃基夏21日綜合外電
威斯康辛州密爾瓦基市近郊城鎮沃基夏21日下午發生重大衝撞事故，紅色休族車在市中心內，高速衝向道路上正在舉行聖誕遊行的隊伍，造成多人受傷。圖街道現場零亂。(Getty Images)
威斯康辛州密爾瓦基市近郊城鎮沃基夏21日下午發生重大衝撞事故，紅色休族車在市中心內，高速衝向道路上正在舉行聖誕遊行的隊伍，造成多人受傷。圖街道現場零亂。(Getty Images)

一輛紅色多功能車(SUV)今天高速衝向美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）的聖誕遊行隊伍，造成至少5人喪命，逾40人受傷，包括一群揮舞彩球的年輕舞者。

外媒指出，事發在當地下午4時30分過後不久。沃基夏警察首長湯普森（Dan Thompson）表示，一名利害關係人已遭到拘留，涉案車輛也在鎮上尋獲。沃基夏位於密爾瓦基（Milwaukee）以西約32公里處。

路透報導，沃基夏警察局在臉書專頁上表示：「我們目前可以證實有5人亡故，超過40人受傷。不過，隨著我們蒐集更多資訊，數字隨時可能有變動。許多人自行前往地區醫院就醫。」

威斯康辛州密爾瓦基市近郊城鎮沃基夏21日下午發生重大衝撞事故，紅色休族車在市中心...
威斯康辛州密爾瓦基市近郊城鎮沃基夏21日下午發生重大衝撞事故，紅色休族車在市中心內，高速衝向道路上正在舉行聖誕遊行的隊伍，造成多人受傷。圖為入夜後，警方還在現場鑑定。(Getty Images)

湯普森稍早向媒體表示不清楚此事是否與恐怖主義有關，不過目前已沒有進一步危險，稍早鎮上發布的就地庇護令也已解除。沃基夏人口約在7萬2000人左右。

湯普森說，一名員警朝肇事車輛開了數槍，沒有波及旁人。警方不認為車裡的人有朝外面開槍，這與稍早的報導相反。社群媒體上的影片似乎可見警方在車輛衝撞路障時朝它開槍。

一名女性告訴福斯第6電視台說，肇事的SUV衝撞一群年約9至15歲的女舞者。她說，事發初期一片靜默，隨後開始有人尖叫、逃跑、查看傷者。

威斯康辛州沃科夏巿21日舉行聖誕遊行，沒想到過程中竟有人駕駛休旅車「高速衝撞」活...
威斯康辛州沃科夏巿21日舉行聖誕遊行，沒想到過程中竟有人駕駛休旅車「高速衝撞」活動人群，造成超過40人受傷。（取材自推特）

還有目擊者告訴美國廣播公司（ABC）地方姐妹台WISN電視台說，肇事駕駛撞倒「跳舞奶奶團」，至少有一人被撞後飛彈車頂。

「密爾瓦基跳舞奶奶團」（Milwaukee Dancing Grannies）在臉書專頁表示：「舞團成員和志工受到影響，我們正在等候有關他們狀況的消息。請在心裡想著奶奶們、傷者和所有目擊這場可怕事件的人，並為他們祈禱。」

白宮官員表示，總統拜登聽取了幕僚針對此事的簡報。

「白宮正在密切觀察沃基夏的情勢，我們的心與受到這起可怕事件影響的每一個人同在。我們已經主動接洽該州和當地官員已提供任何所需的支持和協助。」

警察 美國 白宮

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