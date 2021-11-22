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「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視

編譯洪毅／綜合21日電

新冠肺炎疫苗是否應大規模再接種補強針，目前尚無結論；不過近期一些公衛官員表示，已接種民眾染疫住院或病歿的人數增加，似乎是在為大規模接種補強針喊話。

國家廣播公司(NBC)報導，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)日前受訪時曾說，已完成接種、卻未打補強針的民眾染疫住院的數量開始上升，雖然「並非大多數」，但是比率「高到不能忽視」。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周則在白宮疫情記者會上說，去年冬天第一批疫苗接種對象，也就是年長者及居住在長照中心的民眾，現在他們的疫苗保護力有減弱的跡象。

瓦倫斯基還說，國家醫療保健安全網(NHSN)分析長照中心的數據後發現，與完成接種的民眾相比，加打補強針的民眾染疫的機率「明顯」較低，「證明補強針是有效的」。

雖然兩名公衛官員如此表示，但事實上，目前CDC追蹤已接種民眾染疫住院的數據資料只更新到8月28日，只知道目前平均每天有5300人染疫住院，約1000人死於新冠。

佛奇一貫參照以色列的疫情數據，表示目前美國已在疫苗對重症保護力減弱的「初期階段」，而以色列的數據大概先於美國六周左右。

佛奇表示，以色列的數據表明，所有年齡層的民眾接種疫苗後，保護力都會不斷減弱，年長者尤其明顯；因此，補強針對40歲以上民眾的效果尤其明顯，如果未來有數據說補強針對年輕人來說非常重要「我也不會驚訝」。

當然，就算只是完成接種疫苗，與未接種疫苗者相比依然有巨大保護力，CDC指出，未接種民眾染疫病歿的風險，是已接種民眾的11倍；佛奇與瓦倫斯基都表示，染疫住院、病歿的患者仍以未接種者占壓倒性多數。

疫苗 佛奇 以色列

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