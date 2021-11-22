打了補強針才算「完全接種」？多州擬調整 聯邦不跟進

紐約市反對接種的民眾上街表達意見，全美約60%國民完成接種，但逾半的人免疫力逐漸消失。（Getty Images）

公衛官員推廣民眾接種新冠疫苗 補強針之際，「完全接種」(fully vaccinated)是否擴及補強針成為辯論焦點；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)表示，聯邦當局不會改變「完全接種」的定義；官方數據顯示，目前僅40%國民具備完善的新冠病毒免疫力 ，約60%國民完成接種，但其中逾半數人距離上次打疫苗已超過半年，免疫力逐漸減弱。

佛奇21日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說，「完全接種目前就定義而言，維持原本的兩劑輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)，或是單劑嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗。」

對於康乃狄克州與新墨西哥州州長上周表示，考慮擴大「完全接種」涵蓋接種補強針，佛奇表示，聯邦當局將觀察保護力的維持時間，讓疫情數據引導政策與建議。

新冠疫苗補強針有助延長免疫防護效果，但鼓勵大多數國民接種補強針仍是艱鉅挑戰。

紐約市反對接種的民眾帶著孩子上街抗議，全美約60%國民完成接種，但逾半的人免疫力逐漸消失。（Getty Images）

康州州長拉蒙(Ned Lamont)18日說：「疫苗計畫已推廣11個月，若你上次打疫苗已超過六個月，那麼你就不是完全接種。」

新墨西哥州州長葛瑞夏姆(Michelle Lujan Grisham)17日則說：「我們正研擬如何鼓勵或可能強制民眾完全接種，這表示要打三針。」 該州健康廳廳長表示，已討論改變「完全接種」的定義，未來幾周可能公布結果。

匹茲堡大學(UP)醫學系教授吉拉德(Walid Gellad)表示，改變「完全接種」的定義「會對防疫各方面產生重大影響。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)19日開放所有18歲以上成人接種輝瑞或莫德納補強針，若加上符合接種嬌生補強針資格的人數，將會是9600萬人，相當於總人口的29%。

芝加哥一名女子在機場擁抱已「完全接種」來美的男友，但「完全接種」是否擴及補強針成為辯論焦點。（Getty Images）

目前全美僅40%的人具有高度免疫力，約60%國民完成接種，但其中超過一半的人距離上次打疫苗已逾6個月，免疫力逐漸消失；半年是莫德納或輝瑞補強針接種的最長間隔時間。

佛奇16日受訪時說：「我們正目睹許多未接種新冠補強針的染疫住院情況增加。」