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「我要活著回家」攜槍上街 全美愈來愈普遍

編譯徐薏茹╱綜合21日電

威斯康辛州白人少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)槍殺兩人案19日獲判無罪，判決結果引發社會兩極反應，也激起關於槍枝議題的討論；美聯社報導在全美大部分地區，無論是公開持槍或合法隱蔽持槍，現在有愈來愈多人接受攜槍上街的情況。

瑞登豪斯案審判過程中，當地居民喬登(Erick Jordan)帶著一把步槍及手槍在法院附近徘徊，他表示此舉是為了保護判決結束後記者會上的發言人，發言人包括非裔男子布雷克(Jacob Blake)的叔叔，布雷克去年遭白人警察連開七槍導致癱瘓。

喬登說：「這是我的城鎮，我的人民，我們不同意許多事，但我們奮鬥、爭辯，我們同意相反立場，然後活著安全回家，這是真正的自我防衛。」

對於瑞登豪斯案的結果，麥戈斯基(Mark McCloskey)表示裁決顯示人民有權利在面對「暴徒」時自我防衛，麥戈斯基去年在反種族歧視示威期間，和妻子於住家外持槍要求示威者離開，夫婦倆6月承認騷擾與恐嚇輕罪。

當前許多州正擴大自我防衛相關法律，放寬公共場合持槍的法規，全美槍枝販售及槍枝暴力事件正在增長。

根據「吉福德預防槍支暴力法律中心」(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)資料顯示，今年又有六州撤除必須取得公共攜槍許可證的要求，為歷年來最多；總共有30州頒布自衛法，取消在使用致命武力前撤退避免衝突的要求。

布斯(Ryan Busse)以前從事槍枝行業，他現在支持適當的槍枝管制，他表示瑞登豪斯案的結果加強城市及郊區街中軍用武器正常化的現象，「講道理的槍枝擁有者被嚇壞了，我們怎麼會面臨這種情況，人們對帶著AR-15步槍的人見怪不怪，這是第三世界國家才會發生的事。」

瑞登豪斯 種族歧視 警察

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