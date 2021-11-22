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「不要自命正義」威州基諾沙示威 抗議瑞登豪斯案

編譯柯立偉／綜合21日電
許多民眾21日手持標語在基諾沙發起抗議行動。（Getty Images）
許多民眾21日手持標語在基諾沙發起抗議行動。（Getty Images）

威斯康辛州法院陪審團19日就瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)去年於基諾沙(Kenosha)遊行中，以正當防衛為名開槍擊殺兩名男子的案件做出無罪判決，許多民眾21日手持標語在基諾沙發起抗議行動，高呼「不要自命正義」、「國家體系有罪」。

抗議活動中，民眾訴求「沒有正義就沒有和平」(No Justice, No Peace)，並高舉寫著「Anthony and Jo Jo」的牌子，紀念遭到瑞登豪斯殺害的兩名死者胡伯(Anthony Huber)與羅森堡(Joseph Rosenbaum)；傑克森彩虹推動聯盟(Jackson’s Rainbow PUSH Coalition)全國主任格蘭特(Bishop Grant)表示，正在與國會領袖合作，將敦促司法部要求檢方就此案上訴。

他說：「對瑞登豪斯的無罪判決凸顯美國刑事訴訟程序中，存在已久的種族偏見的問題；我們將與國會領袖合作，要求司法部提出上訴，並就瑞登豪斯的行為提起聯邦指控；另外瑞登豪斯的母親涉及教唆及協助瑞登豪斯殺人，亦應一併起訴。」

但法學專家指出，由於聯邦在刑事案件的管轄權非常限縮，這種普通殺人罪不太可能由聯邦法院審理，而且在本案調查中，也沒有任何證據指出瑞登豪斯的母親在殺人案中扮演任何角色，因此格蘭特的主張在法律上難以成立。

全國有色人種權益促進會(NAACP)主席強森(Derrick Johnson)也表示對於判決結果高度不認同，他說：「一個17歲的少年，非法持有槍械並且跨越州界去『保護』不屬於他的財產，殺了兩個人然後判無罪？這紙無罪判決，無異於鼓勵大家『私刑正義』。」

對於抗議民眾的指控，瑞登豪斯在審判中強調自己開槍當下遭受生命威脅，屬於正當防衛應獲無罪之諭知；他說：「我沒有殺死他們的意思，我只是想保護我自己。」

瑞登豪斯 基諾沙 司法部

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