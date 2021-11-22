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賓州華人家門前遇劫 開槍自衛 匪徒1死2傷

記者張心／紐約報導
華男再向車內搜索財物的歹徒開槍射擊。（監控視頻截圖）
華男再向車內搜索財物的歹徒開槍射擊。（監控視頻截圖）

賓州費城的一名華人外賣郎，20日凌晨12時15分左右回家時，遭三名非洲裔男子持槍搶劫，華男聲稱錢財在車上，在分散歹徒注意力的時刻，拔出合法持有的槍支自衛，射擊三名劫匪，造成一死兩傷；華男人財俱安，警方正在調查此案。

優步外賣郎合法持槍

費城警方21日表示，案發地為費城Mayfair的Longshore大道的3200街區，受害華男本職為優步外賣(Uber Eats)司機，當時剛結束工作，把車停好準備回家，這時三名歹徒靠近他，但他機智逃脫，持槍射向三人，導致兩名劫匪當場被射傷倒地，一人快速逃跑。

車內歹徒聽到槍聲後，開車門落荒而逃。(取自監控視頻)
車內歹徒聽到槍聲後，開車門落荒而逃。(取自監控視頻)

兩名受傷劫匪在被警方送往Jefferson-Torresdale醫院搶救，一人在21日凌晨4時59分，因多發子彈射穿胸膛而死亡；一人因全身中槍，生命危急；第三名逃跑劫匪也在案發後落網。三嫌年齡都在20歲左右，警方在案發現場找到兩把劫匪使用的槍支。

「這名被搶劫的受害者擁有合法的持槍牌照，」警探DF Pace說，「案發後他留在現場，向警方描述完整的事件經過，加上附近有多台攝像頭，查看後發現和他的描述一致。」

華男妻子事後在社群媒體上透露更多案件細節，當晚華男剛停車回家，鑰匙才插在門上，三個非裔男子就尾隨其後，兩把槍頂在了正在開門的華男背上，「我老公正好身上也有槍在口袋，跟三個劫匪說錢在車上，於是一個去車上搜，另兩個盯著那個搜，趁他們不注意我老公就開槍了。」

華男開第一槍後，守在車外的歹徒拔腿飛奔。(取自監控視頻)
華男開第一槍後，守在車外的歹徒拔腿飛奔。(取自監控視頻)

轟退非裔男持槍搶劫

華男妻子表示，對方應該是隨機作案，幸虧老公機智又勇敢，否則當晚劫匪進屋都有可能，因為華男已經開門到一半了，

「都做好最壞的打算了，不是他們倒，就是我老公倒。」

「家裡一定要有槍，我聽到老公叫聲，也去樓上拿槍了。」華男妻子在社群媒體表示，

「我老公不打他們，恐怕就是我全家都要完蛋了。」

社群媒體都是稱讚開槍華男勇敢的留言，附近華人居民表示，雖然不喜歡暴力，但是這是緊急情況下的自衛，如果外賣郎不開槍，那歹徒就會開槍傷害他，這種情況下，外賣郎的開槍行為完全可以理解。

華男妻子表示，丈夫已經兩次接受警方調查問話；費城警方稱，目前還在持續調查此案。

華男 社群媒體 費城

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