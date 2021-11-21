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抗議一再強制防疫 歐洲多國爆發示威衝突

編譯林育正／綜合20日電
荷蘭民眾抗議政府再祭防疫限制措施，20日鹿特丹街頭示威演成暴動，滋事者縱火焚燒警車並丟擲石塊，警方鳴槍示警下，造成至少二人受傷。（歐新社）
荷蘭民眾抗議政府再祭防疫限制措施，20日鹿特丹街頭示威演成暴動，滋事者縱火焚燒警車並丟擲石塊，警方鳴槍示警下，造成至少二人受傷。（歐新社）

新冠肺炎疫情再度於歐洲爆發，但許多民眾卻走上街頭，反對政府的防疫措施。圖為奧地利...
新冠肺炎疫情再度於歐洲爆發，但許多民眾卻走上街頭，反對政府的防疫措施。圖為奧地利維也納示威民眾與警方對峙。（歐新社）

新冠肺炎疫情再度於歐洲爆發，多個國家也緊縮抗疫管制，但引發民眾走上街頭，反對政府的防疫措施，奧地利、荷蘭與義大利等地，都爆發示威抗議，多人遭到逮捕。

奧地利宣布封城 萬人上街喊「拒絕」

鑑於近期確診人數暴增，奧地利政府宣布下周一起進行全國性封城；因此在20日，數以千計的民眾湧上維也納街頭抗議，其中不少人來自右派團體。

奧地利近幾周平均染疫死亡數增加三倍，醫院再度湧現病患，加護病房病床數也相當緊繃。政府目前規畫封城至少將維持10天，但官員表示，有可能延長至20天。民眾只有在採買日常用品、就醫和運動時，能夠離開住家。

奧地利政府也宣布，自明年2月1日起，將強制接種疫苗。奧地利全國人口890萬，兩劑疫苗接種率約65%出頭，為西歐最低的國家之一。

20日的示威自維也納英雄廣場展開，許多人吹哨，扛著奧地利國旗，與嘲諷總理沙倫貝格(Alexander Schallenberg)和衛生部長繆克斯坦(Wolfgang Mueckstein)的標語，並大喊「拒絕」。也有許多民眾高舉「我的身體，我的選擇」等標語，反對強制接種疫苗。

維也納共有3萬5000多人走上街頭，讓警方出動1300名員警值勤，有多人遭到逮捕拘留。

不過沙倫貝格在19日已向所有接種疫苗的民眾道歉，表示要再次承受封城帶來的不便並不公平。他說：「我很抱歉我們必須走這一步。」

義大利3000人聚集 抗議「綠色通行證」 

在義大利羅馬的馬克西穆斯競技場，也有3000多人聚集抗議接種證明「綠色通行證」(Green Pass)。政府規定工作場所、餐廳、電影院，以及長途火車或巴士等，皆必須出示。

數以千計的克羅埃西亞民眾20日在首都薩克勒布集會，反對嚴苛的防疫措施。（美聯社）
數以千計的克羅埃西亞民眾20日在首都薩克勒布集會，反對嚴苛的防疫措施。（美聯社）

瑞士民眾示威，支持議會立法挑戰政府的防疫措施。（Getty Images）
瑞士民眾示威，支持議會立法挑戰政府的防疫措施。（Getty Images）

荷蘭鹿特丹暴動 數千人阿姆斯特丹遊行

在瑞士，則有兩千人抗議「新冠限制法」的公投，聲稱法律具有歧視性。而先前荷蘭鹿特丹出現暴動後，更有數千人聚集在阿姆斯特丹遊行。現場有民眾說：「新疫措施讓民眾產生不少衝突，我認為讓接種者與未接種者恢復友善關係非常重要。」

北愛爾蘭投票通過12月13日，進入夜店、酒吧和餐廳必須持接種證明，也讓部分民眾不滿；在克羅埃西亞首都薩格勒布，也有民眾反對疫苗接種，宣稱侵犯人身自由。

疫苗 封城 義大利

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