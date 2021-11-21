國際原油接連重挫 但汽油價格仍難調降

市場人士指出，自新冠疫情放緩後，需求刺激是油價復甦的主要推動力。圖為加州索拉納海灘的一處加油站11月9日的油價告示板。（路透）

在全球新冠疫情似乎又起下，需求減弱，市場憂石油 供應過剩，國際油價 本星期重挫，周五(19日)更下跌4%，是6星期以來的最低，然而消費者不要期望汽油價格因此而放緩。

儘管國際原油價格急挫，帶動美國 原油基準價格下跌逾4%至每桶75.37元，是10月7日以來的最低價。但根據美國汽車協會(AAA)數據，全國19日汽油每加侖平均價為3.41元，仍然是七年來的最高，高於一個月前的3.34元及去年平均的2.12元。

市場人士指出，自新冠疫情放緩後，需求刺激是油價復甦的主要推動力，然而歐洲近期爆發新一波疫情而實施封鎖措施，削弱了對石油產品的需求，同時擴展到歐洲以外地區，可能會使市場陷入供過於求的境地，因而觸發油價急挫。

但在線交易平台Oanda的高級市場分析師艾勒姆(Craig Erlam)認為， 市場從基本上仍然處於良好狀態，若是多個國家陸續採取封鎖措施，油價或會繼續回落到70元左右。

與此同時，紐約原油(WTI)及倫敦布蘭特(Brent)期油均連續4星期下跌，WTI 1月交割合約下跌3.8%至每桶75.44元。國際基準布蘭特原油期貨也自10月1日以來首次低至78.15元。

對於國際油價急跌，AAA發言人表示，這難以轉化成為汽油價格有所放緩，長遠而言，汽油價格仍處於高企狀態，消費者不要期望過高。

其實油價在整個2021年穩步攀升，WTI 在10月25日觸及7年高點的85.41元，儘管之後下跌了11.5%，但美國石油在2021年全年仍將上漲55%。

拜登政府一再表示，它正在探索以天然氣價格的形式，減輕油價上漲給消費者帶來的負擔的方法。還有一種選擇，就是政府釋放戰略石油儲備以緩解油價壓力。消息指，總統拜登日前與中國國家主席習近平視頻峰會時，曾建議中方也釋放戰略石油儲備。