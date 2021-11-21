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感恩節假期5340萬人出行 逼近疫情前水準

編譯孫梁、徐薏茹／綜合報導
感恩節前周末，全美各大機場擠滿旅客，圖為旅客在明尼亞波利斯機場大排長龍。(美聯社)
感恩節前周末，全美各大機場擠滿旅客，圖為旅客在明尼亞波利斯機場大排長龍。(美聯社)

隨著疫苗的普及和人們對恢復正常生活的盼望，全國千百萬人期待今年的感恩節與親友團聚，專家預計，今年感恩節的出行人數將大增，增幅為疫情時代最大，包括公路和火車旅客，飛行乘客將逼近疫情前水準；但由於油價飆升及通膨等因素，今年感恩節出行的花費也將大幅提高。

美國汽車協會(AAA)預計，今年感恩節將有5340萬人出行，比聯邦衛生專家呼籲民眾居家過節以免病毒傳播的去年多出13%；運輸安全管理局(TSA)表示目前每日通過安檢站的人次約為190萬人到220萬人，19日當天即達到224萬人次。

對於本周即將到來的感恩節假期，TSA的員工是否能趕在22日的期限前完成接種引起外界關心，TSA發言人向NBC新聞表示該局目前正努力讓員工在期限內完成接種。

喬治華盛頓大學的衛生專家表示，民眾期盼與親友團聚的願望可以理解，尤其是打過疫苗，但節後感染人數仍可能升高，雖然今年的感恩節因為多數人已接種而比去年安全，但要看是去什麼地方旅行以及和誰在一起。

AAA估計，今年的10名旅客中逾九人是開車，公路車流量將比去年同期高出近10%，全國的平均汽油價格已達3.4元一加侖，比去年上漲1.29元。但馬里蘭州霍華德郡一位居民表示，高油價不會阻止他的出行計畫，他仍要開長途去看本州的親戚。

旅行專家表示，雖然許多人是居家辦公，無需上下班通勤，但今年感恩節的旅行高峰期仍與以往一樣，節前的23和24日及節後的27與28日將最擁堵。西雅圖地區的通勤顯示，疫情期間的其他節日如國殤日和國慶日，均出現了與往年一樣的交通擁堵，因此預計感恩節也不會例外。

馬里蘭州運輸廳估計，今年感恩節的車流量將比去年大增，逼近疫情前的水準；今年感恩節的飛行旅客預計將比去年增多80%，因此節日期間飛機並不如人們想像得那麼空，而是令人驚訝的滿；機場人員建議，國內航班的旅客要提前兩小時抵達，國際航班需提前三小時。

今年感恩節搭乘巴士、火車和遊輪的集體旅行，將比去年多出260%，僅華盛頓地區就達9700人。不過與疫前的2019年相比，今年的集體旅行仍少60%，美鐵(Amtrak)上月的旅客即比2019年同期減少35%。

疫情 油價 疫苗

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