亞特蘭大機場驚魂 男子行李藏槍被查 對空鳴槍逃逸

亞特蘭大機場周末傳出槍響，引起虛驚。圖為旅客拍攝影片顯示，旅客四散奔逃，機場大廳一片零亂。(取自推特)

喬治亞州亞特蘭大機場 (Atlanta International Airport)20日下午1時30分於管制區內發生槍擊 案，造成三人推擠受傷、無人死亡，警方已查明嫌疑犯為42歲的非裔威爾斯(Kenny Wells)。

亞特蘭大警長摩爾曼(Reginald Moorman)表示，警方已對威爾斯發出逮捕令，指控他挾帶武器進入商業機場，且是持有武器的重罪犯，蓄意且魯莽的開槍。

這起槍擊意外使亞特蘭大機場航班短暫暫停起降，但很快恢復。

亞特蘭大機場周末傳出槍響，引起虛驚。圖為當局確定並非恐襲之後，旅客重新排隊準備離開機場。(路透)

聯邦運輸安全局(TSA)聯邦安全主任史賓登(Robert Spinden)在記者會上表示，「某位旅客的隨身行李通過X光機時顯示出槍枝的形狀，本局同仁依規定開箱檢查，並警告旅客不要觸摸該件行李，結果行李主人立刻衝過來奪取並對空鳴槍，隨即往出口方向逃逸；本次事件沒有人員被擊中，但有三名旅客在推擠逃離過程中受傷。」

一名準備搭機前往阿拉斯加的旅客柴德勒(Erika Zeidler)驚恐地描述事發經過，他說：「突然間很多人開始奔跑，我一剛開始還以為他們是在趕飛機，結果其中一名旅客對我大吼『有人開槍，快跑！』，我才趕緊逃離現場。」

亞特蘭大機場周末傳出槍響，引起虛驚。圖為當局確定並非恐襲之後，旅客重新排隊準備離開機場。(路透)

由於當天受影響的旅客多搭乘達美航空(Delta Airlines)，該公司因此針對受影響的旅客提出機票改訂的特別方案；凡因亞特蘭大機場槍擊事件受影響的旅客，將搭機日期改至本月23日以前者，免收票價差額及改票手續費；達美航空說：「本公司正與TSA和亞特蘭大機場方面協調，以快速、安全地為錯過班機的旅客提供服務。」

事實上，旅客攜槍登機的事件雖已非新聞，但自國內航空市場復甦以來，違規攜帶槍械的旅客明顯較疫情前更多；據TSA統計，今年1至10月全美各大機場共繳獲旅客違規攜帶槍枝4650把，比2019年全年4432把還多，預計今年感恩節及聖誕節假期的旅遊高峰時，查出違規攜槍的機率會更高。

TSA提醒旅客，攜帶未上膛槍枝可罰2500元，已上膛者可罰1萬元，若日後再犯還可加重處罰；此外，TSA正在考慮取消違規攜帶槍枝旅客的預檢(Precheck)資格，警察部門也會撤銷這些旅客的槍枝隱藏攜帶許可證(Concealed carry)。

機場官員表示，尚未查出威爾斯準備搭機去哪裡，警方則循線追緝威爾斯。