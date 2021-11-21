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今年新冠病歿數破39萬 超過去年

編譯洪毅／綜合20日電
美國新冠病毒疫情嚴重，今年病殁者已超過去年，圖為去年華府插滿白旗紀念新冠死者。(Getty Images)
美國新冠病毒疫情嚴重，今年病殁者已超過去年，圖為去年華府插滿白旗紀念新冠死者。(Getty Images)

新冠疫情的威脅依然沒有結束，截至本月20日，全美病歿人數突破77萬人，今年的病歿人數比去年還要多；此外，聯邦疾病防治中心(CDC)的研究還發現，孕婦分娩死產的風險比正常情況高出近一倍，在在都凸顯出任何人接種疫苗的重要性。

至今已77萬人染疫病逝

華爾街日報報導，約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至本月20日，全美染疫病歿的總人數為77萬780人，是2020年病歿人數38萬5343人的兩倍以上，代表今年的病歿人數已超越去年。

染疫病歿也不再是年長者的專利，去年病歿者中，81%為65歲以上年長者，但是此數字今年降至69%。

全美首宗新冠死亡病例在去年2月才出現，起初對疫情掌握尚不明瞭，代表病例數幾乎肯定會被低估，且今年又逢冬季疫情高峰，以及夏季傳染力極強的Delta變種病毒為害。

防疫疲勞、Delta病毒突破感染都是原因

但是這樣的數字仍讓公衛界感到意外，因為與去年不同的是，今年已有疫苗接種，故此數字背後反映出民眾對防疫措施疲勞，以及難再攀升的接種率，還有疫苗本身的保護力並不如原先預期，尤其是遇到Delta病毒。

儘管如此，疫苗接種率與病例數、尤其是病歿案例數高度相關：佛蒙特州是疫情爆發以來死亡率最低的州，也是疫苗接種率最高的州，完成接種的人口比率達72%；至於密西西比州則是全美死亡率最高的州，接種率則僅47%，幾乎墊底。

病歿比率下降的年長者接種率也高於其他年齡層，去年成為重災區的安養照護中心居民尤其如此。

目前全國皆種率約59%，密西西比州公衛官員多布斯(Thomas Dobbs)近日說，該州所經歷的一切，從一開到現在本應都是「可以避免」的；史丹福大學傳染病學者卡倫(Abraar Karan)則說，公衛界知道今年該做些什麼，但是「未能完成任務」。

卡倫指責，政府公衛機關未能有效向外界傳達疫苗是「防範重症」、而非「杜絕疫情」，而這樣的錯誤，讓許多民眾看到疫情未止後產生猶豫心理，讓接種率難以拉高；此外，政府也未能有效防範「超級傳播者」造成的危害。

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