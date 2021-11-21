口罩仍是最有效防疫方法 專家：至少戴到明年2月

專家說，防疫最重要的是接種疫苗及戴口罩，圖為美國國際發展署署長鮑爾在記者會戴上口罩。(美聯社)

疫情 漸漸趨緩，口罩 令何時鬆綁成為大眾關注的議題，對此專家表示現在解除口罩令為時過早，等到明年初更多兒童已完全接種，且假期旅遊潮過後，再鬆綁口罩令是較安全的做法，但具體時間仍需視各地情況及疫情趨勢而定。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議，即使是已完全接種疫苗 的人，在新冠病毒大量或高度傳播的社區中，處於公共室內空間時仍要戴口罩，目前全美85%的區域仍屬於此範圍內，口罩令仍不宜解除。

維吉尼亞理工大(Virginia Tech)空氣傳播病毒專家馬爾博士(Linsey Marr)表示：「有大量的證據顯示口罩能幫助減緩病毒傳播。」相較於封城等嚴苛的防疫措施所造成的損失，口罩最方便快速，是防疫的關鍵。

但戴口罩也非永久的政策，今年秋季疫情趨緩，公共衛生官員正思考何時鬆綁口罩令。

專家指出冬季即將到來，大眾待在室內的時間更長，假期期間聚會人潮增加，病毒傳播的機率大增，目前還未到鬆綁口罩令的時刻。

關於兒童戴口罩的利弊也持續討論中，兒童因新冠病毒而染重症的機率遠低於成人，CDC建議兩歲以下的孩童不用戴口罩，世界衛生組織建議六歲以下的孩童不用戴口罩。

馬爾博士建議等冬季假期結束，更多學童已完全接種疫苗後再解除校園口罩強制令，若是在1月開學後社區傳播標準低或中等，才是較適合解除口罩令的時機。

匹茲堡大學呼吸道病毒專家拉克達瓦拉(Seema Lakdawala)也持類似立場，「到了2月我們也許能向口罩說再見。」

科學家強調，放寬口罩令需視當地情況而定，必須考慮病毒傳播率、疫苗接種率等等複雜因素。

即便解除口罩令，對老年人或免疫功能低的族群來說，繼續戴口罩仍是較安全的做法，大家也應該準備好在病例激增時重新戴上口罩。

口罩能幫助減緩其他呼吸道病毒傳播，專家計畫未來在某些場合如流感季節搭飛機或坐公車，仍建議大眾戴上口罩。