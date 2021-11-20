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英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

奧地利強制打疫苗 歐盟首國：脫離疫情唯一出場券

編譯陳韻涵、羅方妤／綜合報導
奧地利薩爾斯堡民眾19日前往聖誕市集選購商品。(Getty Images)
奧地利薩爾斯堡民眾19日前往聖誕市集選購商品。(Getty Images)

奧地利總理沙倫貝格(Alexander Schallenberg)19日宣布，全國22日起再次封城20天，並於明年2月1日實施新冠疫苗強制令；歐洲國家面臨新一波新冠肺炎病例激增，奧地利成為第一個採取嚴格防疫措施的歐盟國家。

美國本月初才開放完全接種新冠疫苗的歐洲國家旅客入境，但受到民眾普遍抵制疫苗的影響，歐洲新冠肺炎疫情近幾周回溫，各國加強防疫措施，尚無國家恢復全面封鎖，只有教廷梵蒂岡強制全民接種疫苗。

沙倫貝格表示，全境封鎖令最初將實施20天，並在十天後評估；幼兒園和學校仍會開放，但鼓勵家長盡可能讓孩子在家，同時建議企業遠距辦公。

「我們不想要第五波疫情襲擊奧地利。」沙倫貝格說，人們長久以來對避免強制接種疫苗有共識，但「太多政治力量、不足為信的疫苗反對者和假新聞，煽動民眾不打疫苗。」

他說：「儘管勸說數月，我們未能成功讓足夠的民眾接種疫苗」，疫苗是脫離疫情的唯一「出場券」(exit ticket)。

奧地利衛生部長繆克斯坦(Wolfgang Mückstein)表示，上周染疫人數增至平均每10萬人1049.9例，再次封鎖是「最後手段」。

奧地利總人口不到900萬人，但19日通報新增破紀錄的1萬5809例確診。

封鎖措施22日上路後，餐廳、聖誕市集和大多數非必要商店將關閉，文化活動取消，國民只能在購買日用品、看醫生或運動時外出。

此外，奧地利政府對於未接種疫苗者，以及近期染疫康復者祭出行動限制規定，勒令這兩種人自22日起待在家。

奧地利首都維也納著名的商圈瑪利亞希爾夫大街(Mariahilfer Strasse)19日人潮洶湧，部分消費者和重症醫師樂見政府實施嚴格防疫措施，攤商卻滿臉愁容，經濟學者則形容再度封鎖為悲劇。

在聖誕市集賣玻璃飾品的埃德邁爾(Christian Edlmayr)自述可能失去年收入的一半，「很慘」。

經濟學者施奈德(Andreas Schneider)形容封鎖為「悲劇」，認為只限制未接種疫苗者較合理。

21歲的消費者艾德(Luca Eder)認為，政府應更早封鎖。

奧地利麻醉、復甦與重症醫療學會(Society for Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine)主席哈西貝德(Walter Hasibeder)說，「今日經歷的破紀錄確診數，沒多久後將反映在一般與重症醫療單位，是時候全面封鎖了。」

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