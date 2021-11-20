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確診飆升31% 專家：聚餐前先快篩、打補強針

編譯盧炯燊／綜合19日電
FDA及CDC同日批准18歲以上所有成人打輝瑞或莫德納補強針，圖為羅德島州護士正準備幫民眾注射新冠疫苗。(美聯社)
FDA及CDC同日批准18歲以上所有成人打輝瑞或莫德納補強針，圖為羅德島州護士正準備幫民眾注射新冠疫苗。(美聯社)

在經過三個星期的平穩期、美國人正準備下星期與家人慶祝感恩節之際，全美新冠病例突然飆升；根據約翰霍普金斯大學19日公布的數據分析，七天平均感染人數接近9.5萬人，較過去兩星期激增31%。

在入秋後，全國確診數字連續數星期下降，從10月下旬開始，每天確診數字是約徘徊在7萬至7.5萬宗之間，比今年夏天疫情高峰期，下降了50%以上。

根據衛生與公共服務部七天的平均數據，目前約有4.8萬人住院，與兩星期前的水平相若；約翰霍普金斯大學追蹤的數字，每日平均1200人死亡，也是兩星期來沒大變化，然而住院及死亡數字通常較實際數字滯後最少數星期，因為民眾感染了病毒，不會即時需要住院或死亡。

隨著多個假期的臨近，加上寒冷的天氣，將會驅使更多人在室內聚在一起，公共衛生官員非常擔心會引發新一波疫情。

紐約醫療集團Northwell Health的傳染病主管法伯(Bruce Farber)表示，感恩節、聖誕節及氣溫下降的結合，使一年內這個時候會形成新冠疫情的「完美風暴」。

儘管專家們普遍認為接種疫苗是最安全的防禦方法，與親友慶祝節日也是安全的，然而俄州州立大學的調查發現，有一半的受訪者表示不會在聚會上詢問客人是否接種了疫苗，54%表示不會要求未接種的客人出示病毒檢測呈陰性證明。這樣一來，聚會將會出現不少未注射疫苗的客人，容易造成病毒傳播。

法伯除希望不要讓沒接種疫苗者參加感恩節聚會之外，還建議參加者最好當天做快速檢測，完全接種者也要打補強針以策安全。

羅格斯大學(Rutgers University)副校長帕納蒂瑞(Reynold Panettieri)本身是醫學專家，他預計在感恩節過後，確診數字會大幅增加，但隨著疫苗的接種，疫情將不會像今年初那樣嚴重。

疫苗 疫情 檢測

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