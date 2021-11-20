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英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

FDA開放18歲以上打補強針 品牌可自選

記者顏伶如／綜合報導
FDA及CDC同日批准18歲以上所有成人打輝瑞或莫德納補強針，圖為紐約大學附設醫院推出的注射新冠疫苗及快篩看板。(Getty Images)
FDA及CDC同日批准18歲以上所有成人打輝瑞或莫德納補強針，圖為紐約大學附設醫院推出的注射新冠疫苗及快篩看板。(Getty Images)

年底假期即將到來，美國新冠疫情今年冬季恐將隨著數以百萬計民眾出遊而升高，由於新冠疫苗保護效果會隨著時間而降低，美國食品及藥物管理局(FDA)19日開放所有18歲以上成年人接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗補強針；聯邦疾病防治中心(CDC)專家隨後也建議50歲以上民眾最好都要打補強針，提高保護效果。

對於哪些人符合施打補強針的資格，美國聯邦衛生機關先前頒布依照年齡、施打疫苗種類等條件區分的不同準則，讓民眾頗為混淆；食藥局19日的宣布則讓規定簡化，讓18歲以上成年人接可施打輝瑞或莫德納補強針，但必須與前一劑疫苗接種時間相隔六個月以上。

如果民眾接種的是只須施打一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，相隔兩個月以上即可打補強針；對於補強針的施打廠牌，民眾可以自行選擇混合搭配。

在食藥局宣布開放所有成年人皆可施打補強針之前，全美已有十多州的州政府已經提早一步宣布所有已成年居民都可接種補強針。

食藥局疫苗負責人馬克斯(Peter Marks)對美聯社表示：「我們聽到清楚且大聲的民意表達，民眾希望問題簡單化，我覺得這樣的安排就很簡單。」

根據疾管中心疫苗諮詢委員會建議，應該對全美成年人開放補強針，50歲以上民眾特別需要打補強針；疫苗諮詢委員會的建意獲得CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)批准。

疫苗諮詢委員會顧問、科羅拉多州凱瑟醫療中心(Kaiser Permanente)醫師戴里(Matthew Daley)指出：「這是一份比較強烈的建議。我想確保盡可能對民眾提供保護。」

CDC指出，如果民眾先前就已符合施打補強針資格但卻尚未預約，應該馬上行動，年長者以及有肥胖症、糖尿病或其他健康問題者，也都應該在年底假期來臨前，趕快注射補強針。

馬克斯說，目前疫情趨勢發展並不樂觀，入冬之後民眾在室內停留時間增加，下周又將是一年當中最繁忙的旅遊尖峰，「我們應該盡一切所能，想辦法扭轉疫情的頹勢」。

疫苗 美國 疫情

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