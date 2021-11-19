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病毒演化權威：新冠首位病患為武漢小販

編譯潘勛／綜合18日電
湖北武漢華南海鮮市場。（中新社）
湖北武漢華南海鮮市場。（中新社）

亞利桑納大學病毒演化權威科學家沃若比(Michael Worobey)在18日出刊的「科學」(Science)雜誌發表論文指出，首位新冠患者是武漢華南海鮮市場的小販，並非居住地離很遠的陳姓會計，世界衛生組織(WHO)編纂的疫情大事紀初期紀錄出錯；但咸信這篇論文立論雖紮實，但證據仍不足，非但不能平息疫情原爆點的爭論，反而再度挑起紛爭。

紐約時報報導，沃若比仔細檢視現已公布在各大醫學期刊的文章，還有中國媒體訪談兩位咸信最早受到感染患者的視頻，談及疫情爆發時間點，發現就這一點有諸多不吻合；他主張小販與華南海鮮市場的關係，還有最早住院患者與市場的關聯，均強烈顯示疫情自市場開始。

沃若比指出，武漢市有1100萬人口，半數早期染疫案例都與面積大如足球場的地點有關，若說疫情並非始於海鮮市場，要解釋這種型態就變得非常困難。

包括WHO選派的疫情調查專家，多位學者都表示，沃若比的調查立論紮實，新冠疫情第一位患者最可能是海鮮小販。

但幾位專家也指出，若沃比的證據依然不足，無法斷然解釋疫情如何開始這個更大的問題；在小販確診之前，病毒很可能先感染「原爆患者」，接下來接觸到關鍵人群而致疫情在華南海鮮市場廣泛傳開。對病毒株基因組演變所做的研究，包括沃若比自己，都指出感染第一例發生在大約2019年11月中旬，比小販染疫要早好幾個星期。

「福瑞德哈金森癌症研究中心」(Fred Hutchinson Cancer Research Center)病毒學家布魯姆(Jesse Bloom)表示，自己並非不同意沃若比的研究結果，但他不同意任何實驗所用的數據夠強、夠完整，能很有信心地解釋任何疫情原爆點的相關事項，只能說華南海鮮市場顯然發生超級傳染事件。

布魯姆另指出，WHO與中方專家合作而得的疫情報告被發現內容出錯，這並非第一次，包括早期染疫患者可能與海鮮市場有關就出包不少。

其他科學家也認為，要斷定疫情始於海鮮市場實言之過早；哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院(Mailman School of public health)病毒學家李普金(Ian Lipkin)表示，沃若比就重建自己能取得的資料做得很好，但合理程度只跟其他假設一樣；他不認為科學界能搞清楚新冠的起源，原因是事發已有兩年，狀況依然晦澀不清。

疫情 WHO 武漢

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