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拜習會談釋出戰備儲油 油價應聲下跌 創6周新低

編譯林育正／綜合18日電
在拜登總統呼籲中、俄釋出戰備儲油後，油價應聲回落，降至六周來的低點。圖為洛杉磯市一加油站。（Getty Images）
在拜登總統呼籲中、俄釋出戰備儲油後，油價應聲回落，降至六周來的低點。圖為洛杉磯市一加油站。（Getty Images）

今年秋季油價大漲，帶動石油業者獲利，卻苦了大眾的荷包，幾天前加州油價甚至衝上史上最高點；但在本周「拜習線上峰會」出現可能釋出戰備儲油的消息後，緩解油價漲勢。

美國油價指標西德州中級原油期貨，以及全球油價指標布蘭特原油期貨交易量18日創下近六周以來新低，為供應緊縮緩解的訊號；西德州中級原油18日價格每桶為78.23元，布蘭特原油則是81.03元。

美國最大原油儲存地奧克拉荷馬州庫欣(Cushing)的庫存，也是幾周以來首次上升，讓全美油價於17日下降。

顧問公司Rystad Energy石油市場主管童豪根(Bjornar Tonhaugen)表示，造成油價下跌的主因，為美國與中國預計釋出戰備儲油的消息。

白宮指出，拜登總統與中國國家主席習近平會談中曾討論「解決全球能源供應的重要性」，因此市場上出現白宮可能主導釋出戰備儲油的消息；中國國家糧食和物資儲備局也表示，正著手釋出戰備儲油，但數量等細節仍是未知數。

童豪根指出，根據目前油價走勢，投資人預計中國與美國在下個月釋出2000至3000萬桶儲油，或由國際能源署(International Energy Agency，IEA)進行更大規模的協調。

不過，童豪根也說，釋出戰備儲油無法改變原油市場的長期走勢，「釋出儲油與持續增產仍有差距。」

市場上還出現更加利多的消息，IEA本周報告表示，隨著美國石油增產，預計全球石油供應在11和12月每日增加150萬桶，「全球石油市場仍非常吃緊，但漲價的趨勢將緩解。」

石油輸出國組織(OPEC)也正逐步提高產量，不過目前仍不確定能否滿足暴增的需求。

油價飆漲也讓拜登總統遭受抨擊，因此他也要求聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)立刻調查，石油公司是否有不法行動造成油價大漲。

油價 石油 美國

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