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沃爾瑪攜手Zipline推無人機快遞 精準送貨還免運費

編譯林梅婕／綜合18日電
無人機送貨已蔚為潮流，沃爾瑪不甘落後。（Getty Images）
無人機送貨已蔚為潮流，沃爾瑪不甘落後。（Getty Images）

連鎖超市沃爾瑪(Walmart)與無人機公司Zipline聯手推出最新服務，消費者可至沃爾瑪線上應用程式選購商品後，透過Zipline的無人機送達；不過，目前只有在靠近沃爾瑪總部的阿肯色州豌豆嶺(Pea Ridge)居民，能試用這項服務。

沃爾瑪是第一個與Zipline達成商業合作的夥伴；該公司表示，消費者不僅無須負擔運費，包裹投放位置的精準程度，相差只有幾個停車位的距離。

Zipline公司首先於2016年在東非的盧安達進行遠距醫療而大出風頭；由於該國多丘陵、道路條件差，政府便和Zipline合作以無人機運送藥品到難以抵達的地區；而新冠疫情爆發前，Zipline早已在盧安達和西非的迦納，成立無人機配送系統。

「我們可以避免讓病患下床、穿上衣服、開車在顛簸的路上抵達藥局，或是在就醫的途中染上不幸其他疾病。」Zipline營運長奧康納(Liam O'Connor)說，「透過遠距醫療，民眾與醫師諮詢完後15分鐘，藥品就能送到家門口了。」

如今Zipline將這項運送服務擴大至生活用品採購，民眾在線上下單後，沃爾瑪員工會將所有商品包裝好並放置在取貨位置，再由Zipline的員工操控無人機取貨；接著消費者可隨時至線上查詢無人機的位置，約莫15至30分鐘後就能到指定地點取貨。

這項合作計畫也凸顯無人機在商業市場的潛力，雖然沃爾瑪一直到2015年才開始試用無人機運送服務，因此目前仍缺乏方圓50哩以上的大規模實測；不過Zipline在盧安達、迦納和北卡羅來納州的服務成果，都證實無人機運送服務確可帶來商業利益。

沃爾瑪 北卡羅來納州 阿肯色州

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