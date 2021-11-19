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連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

記者張聲肇／綜合報導
由於人們購買習慣改變，美國最大藥局CVS未來三年關900家店，但將擴增每間店內的醫療服務。（Getty Images）
由於人們購買習慣改變，美國最大藥局CVS未來三年關900家店，但將擴增每間店內的醫療服務。（Getty Images）

全美最大的連鎖藥局CVS未來三年將關閉900家店面，但業務會增加病理診斷檢測、聽力檢測、心理衛生服務等項目；900家佔其現有約1萬家店的10%，每年關300家，同時增加營業項目，讓藥局功能提升為「保健樞紐站」。

CVS說，經過評估各地人口變化、消費型態及未來保健需要後，決定「在對的地點開對的店，造福消費者也提升自己的生意。」

該公司打算在2021年第四季財務報表中列出10-12億元減值支出(impairment charge )，亦即每股盈餘減0.56-0.67元。

公司發言人說，關哪些店目前未定，不過明年初就會關閉一些店面。

CVS也表示，到職剛滿一年的零售藥物部總經理尼拉‧蒙哥馬利( Neela Montgomery)預定年底離職，遺缺由兩位現任主管接任，特別藥物暨產品創新副總普瑞姆‧沙(Prem Shah)擔任藥物長，客戶長沛魯梭(Michelle Peluso)負責店面經營。

CVS到2020年底有1萬零104家店面，這是2018年以後增設200家店面後的結果；競爭業者沃博聯( Walgreens Boots Alliance)在同一時段關閉600家店面。

這兩大藥局連鎖店不斷以併購方式壯大，讓獨立藥局或較小的連鎖藥局難以生存。

新冠病疫期間，這兩大連鎖藥局和官方衛生機構合作，為民眾施打疫苗。約三分之一疫苗透過藥局施打，兩大就佔了其中絕大部分。

通常關閉一家店面後，客戶名單會轉交給附近藥局，讓客戶權益不致中斷。

病疫期間，兩大連鎖藥局員工特別忙碌，除了要配藥，還要替客戶打疫苗，做檢測，常感人力不足；CVS最近3個月就聘僱了2萬名藥劑師、技術人員和護士，也辦過一場招才會，希望招募2萬5000名新員工。

病疫襲美前，兩大藥局因營收日降、利潤下滑，就計畫擴大健保業務；沃博聯最近取得VillageMD控股權，將數百名醫師納入旗下。CVS也打算學樣，招募醫生，擴充營業項目。

藥局 檢測 疫苗

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