密州新冠疫情升溫 住院周增52% 9醫院爆滿

進入秋季，流感與新冠疫情並存，帶來抗疫大挑戰，是否放寬防疫限制引起辯論。圖為CVS一護士為民眾注射流感疫苗。（Getty Images）

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新公布數據，全美的新冠疫情 略有趨緩，但密西根州 的疫情發展卻「逆勢成長」；過去一周，密西根州平均每10萬人中有503.8人染疫，住院人數增加52%，更有九間醫院表示他們收治的病患數已達該院的100%，是該州繼今年4月後，染疫人數比例第二度領先全國。

據統計，10月中旬密州因新冠肺炎而住院的人數共2097名，但截至本月17日，住院人數已上升到3197人；密州醫療與醫院協會(Michigan Health & Hospital Association)發言人卡拉辛斯基(John Karasinski)說：「當前的疫情發展相當令人憂心，面對大量增加的新冠患者，其實嚴重排擠到其他非新冠患者的治療期程。」

住院染疫者 75%未打疫苗

於密西根州擁有七間分院的亨利福特醫療體系(Henry Ford Health System)，旗下每間醫院也都面臨著新冠患者數量增加的問題；醫院執行副總裁孟卡拉(Adnan Munkarah)進一步表示，目前收治的絕大多數新冠患者都是沒有接種疫苗的人；他說：「現在疫苗的供應量十分充足，我們原本希望今年感恩節的狀況能比去年好，但送進醫院的人仍有70%至75%左右是未接種任何一劑疫苗的患者。」

該院執行長瑞尼(Bob Riney)也說：「從第一線醫療人員觀察的情況及統計數據而言，未接種疫苗的人群面對新冠病毒時，其防禦能力明顯低於已接種疫苗的人。」

事實上，根據CDC統計，密西根州至少已接種一劑疫苗的人口約59.8%，已完整施打雙劑疫苗的人口則占54.1%，遠低於全美平均68.6%民眾至少接種第一劑疫苗及58.9%完整施打雙劑疫苗的比例。

州衛生廳發言人琳恩．蘇特芬(Lynn Sutfin)指出，雖有突破性感染的比例，但全州感染新冠肺炎者，高達73%未接種疫苗；至於因新冠病毒發展成重症而住院的病患，其中69%未接種疫苗，未接種疫苗而致染病死亡的病患更占整體死亡病患的74%，顯見疫苗仍有顯而易見的保護力。