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聯邦52.9億採購輝瑞新冠口服藥 可降89%住院率

編譯林育正／綜合18日電
拜登政府與輝瑞達協議，以52.9億元購買千萬個療程的輝瑞新冠藥丸，每個療程529元。（Getty Images）
拜登政府與輝瑞達協議，以52.9億元購買千萬個療程的輝瑞新冠藥丸，每個療程529元。（Getty Images）

輝瑞(Pfizer)藥廠與拜登政府達成金額52億9000萬元的協議，將提供每次療程529元的新冠藥物Paxlovid，可供1000次療程使用。

每個療程529元 比莫納皮拉韋便宜

目前輝瑞的新藥Paxlovid正在接受聯邦食品暨藥物管理局(FDA)審核，預計結果將在年底前公布；根據協議，政府將為每個療程的藥物支付529元。

患者每次療程為期五天，須服用30顆藥丸；每日服藥兩次，每次兩顆Paxlovid藥丸，以及一顆抗病毒藥丸ritonavir。

Paxlovid新藥價格低於政府先前同意支付，療程要價700元的默克(Merck)與瑞奇貝克醫療公司(Ridgeback Biotherapeutics)的口服藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)。莫納皮拉韋目前也正接受FDA審核，政府同意購買310萬套療程，總共要價22億元。

若Paxlovid或莫納皮拉韋其中一種藥物獲得授權，預計將成為治療新冠肺炎的轉捩點，患者可在出現症狀後盡快服藥，避免轉為重症，導致必須住院。

拜登總統表示，待Paxlovid獲得授權，政府將正式採購；拜登表示：「政府正確保患者容易取得藥物，而且不需要任何花費。這是正面的消息，療程將是加速脫離疫情的重要關鍵。」

待通過授權，輝瑞藥廠預計在今年開始配送Paxlovid，並持續至明年；輝瑞表示要價和疫苗相同，將採用分級訂價制度，如此一來中低收入的國家，將得以用低於富裕國家的價格採購。

輝瑞在自家實驗時研發出Paxlovid藥物，在實驗末期，研究人員發現Paxlovid安全性高，若在診斷三日內服藥，將能降低高風險患者89%的住院和死亡率。

本周稍早，輝瑞表示與聯合國支持的非營利組織，國際組織藥品專利聯盟(Medicines Patent Pool)簽署授權協議，使一般藥廠也能生產Paxlovid，並配送至近100個中低收入國家。

輝瑞 低收入 拜登

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