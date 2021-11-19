密西根大學528人染流感 77%沒打疫苗 CDC要查

密西根大學安娜堡(Ann Arbor)自10月以來已爆發大規模流感，被傳染者77%為未接種疫苗的學生，CDC已介入調查。圖為該校校園。（Getty Images）

密西根大學自10月以來已出現528例大規模流感，疫情 來得突然，讓聯邦疾病防治中心(CDC )也介入調查。

安娜堡(Ann Arbor)爆發的流感疫情，77%為未接種疫苗的學生。校方表示，近幾周疫情擴散迅速；本周CDC專家已抵校園，協助校方與當地衛生官員分析疫情，並評估疫苗的效力。

協助調查的密西根大學公衛學院流行病學副教授艾蜜莉‧馬丁(Emily Martin)表示，清查染病的人數是關鍵；他也指出由於流感症況與新冠類似，因此今年學校可能透過檢測，發現更多流感患者。

她說：「現在是非常好的機會，評估疫苗的效力，以及哪一種病毒株在傳播，也為全美未來的疫情做預測。」

目前全美的流感感染率仍算低，但CDC本周表示，已接獲大學年齡年輕人的感染案例。密西根大學更是今年流感季節，第一起重大的傳染案。流感季節通常從10月開始，延續至隔年5月。

CDC發言人凱特‧葛魯西克(Kate Grusich)表示，密西根大學為CDC目前唯一著手調查的校園感染案件。調查由校方和地方衛生單位要求進行。

密西根今年已施打220萬劑流感疫苗 ，換算全州人口，接種率約22%，與兩年前相比，接種率在每一個年齡層都落後。安娜堡位在的華許頓瑙郡(Washtenaw County)，目前接種率約三分之一。

截至10月底，全美約有4320萬名18歲以上民眾接種流感疫苗，數字遠低於去年同期的6240萬。

專家：流感、新冠疫苗都要接種

專家表示，去年由於民眾採取保持社交距離和戴口罩等防疫措施避免感染新冠肺炎，因此流感疫情較為緩和。馬丁表示學生對於新冠和流感疫苗的交互作用的了解仍不清楚。但她鼓勵學生接種兩種疫苗，「疫苗並不會取代另一種疫苗的效力。」

根據全國傳染病基金會(National Foundation for Infectious Disease)最近的民調，平均10人中，有四人不確定，或沒計畫接種流感疫苗。

但專家警告今年疫情將有所不同，目前仍不清楚流感和新冠將造成什麼樣的交互作用；CDC建議所有六個月以上民眾都應接種流感疫苗。