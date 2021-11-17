我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

民調：今年感恩節 72%民眾只和家人聚會

編譯柯立偉／綜合16日電
民調顯示，逾七成民眾計劃今年的感恩節不辦大型派對或和朋友出去，預計只會在家裡簡單地和家人聚聚。（路透）
民調顯示，逾七成民眾計劃今年的感恩節不辦大型派對或和朋友出去，預計只會在家裡簡單地和家人聚聚。（路透）

俄亥俄州州立大學魏斯納醫學中心(Wexner Medical Center)日前公布針對全美民眾就感恩節計畫的調查，結果顯示共72%的民眾計劃今年的感恩節不辦大型派對或和朋友出去，預計只會在家裡簡單地和家人聚聚，比起去年同項調查共79%的受訪者不參加大型活動，今年占比略降。

此外，比起去年疫情高峰時，67%的民眾要求來訪親友必須戴上口罩的比率，今年仍力行此防疫措施的民眾明顯下降，約只有50%，與會詢問來訪親友是否接種疫苗的比率大致相同；如果來訪親友未接種疫苗，46%的民眾表示會要求他們出示新冠肺炎PCR的陰性證明。

俄亥俄州州立大學表示，這項調查於10月29日至本月1日進行，隨機抽樣2042位民眾進行線上問卷調查。

魏斯納醫學中心病患安全暨醫療品質管理部主任岡森豪斯(Iahn Gonsenhauser)說：「未接種疫苗的人確實對傳染病防治帶來極大的威脅，因此即便會導致與親友間陷入尷尬的氣氛，許多民眾還是會問是否已接種或能否提供陰性證明的問題，並制定一些防疫規則要求來訪親友遵循。」

不過，對於已完整接種疫苗的民眾，岡森豪斯則認為可回到往年的樣子，好好放輕鬆與家人共度佳節；他說：「如果聚會的每個人都接種過疫苗，且沒有明顯重大的健康風險，那就不需要採取任何防疫措施；不用戴口罩，也不必大費周章地在戶外聚會，就和2019年以前一樣度過一個正常的假期就好。」

民調顯示，逾七成民眾計劃今年的感恩節不辦大型派對或和朋友出去，預計只會在家裡簡單...
民調顯示，逾七成民眾計劃今年的感恩節不辦大型派對或和朋友出去，預計只會在家裡簡單地和家人聚聚。（美聯社）

疫苗 俄亥俄州 防疫

上一則

世衛：全球90萬新冠肺炎病例 幾乎全是變種病毒造成

下一則

因應成本上升 泰森食品肉類漲價 營收上揚

延伸閱讀

洛杉磯防疫兩極化 一邊嚴查疫苗卡 一邊聚會不戴口罩

洛杉磯防疫兩極化 一邊嚴查疫苗卡 一邊聚會不戴口罩
疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節

疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節
澳洲壞小子籲取消澳網 力挺不打疫苗的約克維奇

澳洲壞小子籲取消澳網 力挺不打疫苗的約克維奇
Delta變異株主宰全球疫情 專家寄望新一代疫苗

Delta變異株主宰全球疫情 專家寄望新一代疫苗

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡