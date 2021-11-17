民調：今年感恩節 72%民眾只和家人聚會

民調顯示，逾七成民眾計劃今年的感恩節不辦大型派對或和朋友出去，預計只會在家裡簡單地和家人聚聚。（路透）

俄亥俄州 州立大學魏斯納醫學中心(Wexner Medical Center)日前公布針對全美民眾就感恩節計畫的調查，結果顯示共72%的民眾計劃今年的感恩節不辦大型派對或和朋友出去，預計只會在家裡簡單地和家人聚聚，比起去年同項調查共79%的受訪者不參加大型活動，今年占比略降。

此外，比起去年疫情高峰時，67%的民眾要求來訪親友必須戴上口罩的比率，今年仍力行此防疫 措施的民眾明顯下降，約只有50%，與會詢問來訪親友是否接種疫苗 的比率大致相同；如果來訪親友未接種疫苗，46%的民眾表示會要求他們出示新冠肺炎PCR的陰性證明。

俄亥俄州州立大學表示，這項調查於10月29日至本月1日進行，隨機抽樣2042位民眾進行線上問卷調查。

魏斯納醫學中心病患安全暨醫療品質管理部主任岡森豪斯(Iahn Gonsenhauser)說：「未接種疫苗的人確實對傳染病防治帶來極大的威脅，因此即便會導致與親友間陷入尷尬的氣氛，許多民眾還是會問是否已接種或能否提供陰性證明的問題，並制定一些防疫規則要求來訪親友遵循。」

不過，對於已完整接種疫苗的民眾，岡森豪斯則認為可回到往年的樣子，好好放輕鬆與家人共度佳節；他說：「如果聚會的每個人都接種過疫苗，且沒有明顯重大的健康風險，那就不需要採取任何防疫措施；不用戴口罩，也不必大費周章地在戶外聚會，就和2019年以前一樣度過一個正常的假期就好。」