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世衛：全球90萬新冠肺炎病例 幾乎全是變種病毒造成

記者張聲肇／綜合報導
新英格蘭地區新冠疫情惡化。圖為羅德島一家教堂為民眾檢測新冠。（美聯社）
新英格蘭地區新冠疫情惡化。圖為羅德島一家教堂為民眾檢測新冠。（美聯社）

世界衛生組織(WHO)16日表示，分析了過去兩個月中，全球新冠肺炎90萬個案例，幾乎全都是由Delta變種病毒造成；目前美國疫情在新英格蘭地區升溫，佛蒙特和新罕布夏兩州過去兩周確診病例各增60%、56%，增幅全美最大。

世衛新冠肺炎首席技術官瑪麗亞‧柯克霍夫(Maria Van Kerkhove)說，全球新增病例已連續四周上升，上周全球新增33萬病例，歐洲就占60%。她指出，Delta變種無疑是傳播的主力。

上周全球新冠死亡人數近5萬人，其中逾半在歐洲，比前一周增加5%。她認為歐洲病情轉壞，主要是戴口罩和社交距離兩大「抗疫」措施鬆懈所致。

她提醒世人，北半球冬天再度開放，有可能導致呼吸系統病變案例增加，包括流行感冒和其他病原體感染。

據約翰霍普金斯大學統計，德國15日打破七日平均新增案例的紀錄，達3萬9300例，比前一周遽增幾乎40%。英國的一周平均也有3萬8500例，較前一周增加13%。法國和義大利的一周平均也都較前一周上升幾乎40%。

美國東北部除康乃狄克州，幾乎每一州的新增病例都上升，可見Delta變種很厲害，疫苗注射率高的地方照樣突破，但染疫以未接種疫苗者占絕大多數。

雖然整個新英格蘭地區新冠死亡率，過去兩周比前兩周略升4%，佛蒙特州的死亡率卻飆升52%，從19人增為29人。

佛蒙特大學醫學院副院長卡尼(Jan Carney)說，該州已打疫苗遭突破感染人數雖然也有，最近新增病例主要是未打疫苗者。

佛蒙特州以人口比例算，染疫率在全國算是低的，但過去兩周的確診率卻排得上全國前十名；該州已有4萬5000人染疫，這兩周染疫者，就占十分之一。截至13日的七天，每天平均369人感染，這是病疫流行以來的高點。

佛蒙特州72%居民已打完疫苗，比率全國最高，迄今400人死於新冠病疫，死亡率全國最低；但過去兩周48人死亡，就占八分之一。

疫苗 佛蒙特州 美國

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