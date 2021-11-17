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成人打輝瑞第3劑補強針 食藥局最快18日批准

編譯柯立偉／綜合16日電
食藥局（FDA）最快18日就可批准所有成人打輝瑞疫苗補強針。（Getty Images）
食藥局（FDA）最快18日就可批准所有成人打輝瑞疫苗補強針。（Getty Images）

據紐約時報報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)繼9月批准特定人群接種輝瑞(Pfizer)的第三劑補強針後，有望在18日對所有18歲以上成年人口全面開放接種，使有資格施打第三劑的人數將增加數千萬人。

此外，輝瑞公司開發的新冠口服藥「Paxlovid」也有重大進展，目前已向FDA提出緊急授權申請，並向聯合國專利授權，預計可助占全球一半人口的窮國便宜獲藥。

除FDA外，聯邦疾病防治中心(CDC)也已排定時程，將在19日召開會議審查輝瑞第三劑補強針的有效性及安全性；若順利通過FDA及CDC的審查，輝瑞公司將配合政府盡速將疫苗配往全美各地，供所有已完整接種雙劑疫苗達六個月的民眾，都能獲得補強針的資源。

由於許多數據表明已完整接種的民眾，體內抗體仍會隨著時間下降，因此即便主管機關尚未批准，許多民眾也相當關注授權進度，甚至以各種「有爭議」的手段打到補強針；同時，全美多個州已著手準備大量引進疫苗的作業，包含紐約、阿肯色、新墨西哥和加州等州，都表示已具備可消化大量要求接種補強針民眾的能力。

另一方面，輝瑞也已為其自行研發的口服藥物「Paxlovid」申請FDA緊急授權；據該公司實驗數據，比起服用安慰劑的受試者，服用Paxlovid的受試者死亡率與住院率均下降89%，也有望通過審查。

不過，由於默克公司(Merck)比輝瑞更早提出申請，輝瑞公司的口服藥預計會在默克之後取得授權，審查輝瑞藥物的諮詢委員會發言人對於何時通過Paxlovid的申請也沒有提出具體時間表。

據報導，輝瑞已將這款藥物投入量產，預計年底可透過在德國、愛爾蘭、義大利等國的工廠生產出約18萬個療程的藥物，2022年的總生產量更預估可達5000萬個療程的藥物，據悉拜登政府已向輝瑞下定1000萬個療程的藥物。

此外，輝瑞已將口服藥的專利授權給聯合國，讓低收入的國家可以透過聯合國系統，以非營利的成本價取得這款藥物，有助於近一步遏止新冠病毒在窮國的蔓延。

食藥局（FDA）最快18日就可批准所有成人打輝瑞疫苗補強針。（Getty Ima...
食藥局（FDA）最快18日就可批准所有成人打輝瑞疫苗補強針。（Getty Images）

輝瑞 FDA 疫苗

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