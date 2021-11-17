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因應成本上升 泰森食品肉類漲價 營收上揚

編譯林育正／綜合16日電
因應成本漲不停，泰森食品宣布肉類漲價。圖為紐約曼哈頓一家商店出售的泰森品牌食品。（路透）
因應成本漲不停，泰森食品宣布肉類漲價。圖為紐約曼哈頓一家商店出售的泰森品牌食品。（路透）

肉品加工巨擘泰森食品宣稱近期成本上升且可能持續下去，故大幅調升其牛、豬、雞肉加工品價格，營收因此大幅上揚。

泰森食品高層表示，截至10月2日結束的近一季去年同比不僅肉類成本提高，作業成本更上漲30%；此外各種包裝用品成本也上升；泰森執行長金恩(Donnie King)表示：「沒有什麼東西的價格是持平或降價的。」

泰森高層表示，近期為員工加薪加福利，例如給肉品廠員工帶薪病假等福利，有助於招募員工，加上飼養牲畜的穀物因天氣影響漲價，均導致成本上升。在最近一季，與去年相比牛肉售價上漲近三分之一，豬肉漲幅更高達38%，雞肉也有19%。

泰森財務長格蘭丁寧(Stewart Glendinning)說：「我們必須反映通膨成本，這對我們影響很大。」

漲價也帶動泰森營收，會計年度第四季營收成長12%，來到128億元，獲利上看13億6000萬元，是去年同期的兩倍有餘，超越分析師預期。

泰森的獲利空間也有成長，其中牛肉生意表現不俗，最近一季營業獲利上升22.9%，對比2019年同期的9.7%有顯著成長；豬肉4.7%，調理食品也從前年的4.8%成長至36.5%。只不過雞肉受到缺工和養雞戶營運的影響，獲利則為虧損。

其他產業如消費者產品以及工業製造商，都因應通膨而漲價，也傳出今年獲利有所成長；全美近三分之二上市公司都表示，今年以來獲利優於2019年同一期間。

格蘭丁寧表示泰森將持續關注成本，以決定明年的商品售價。期貨市場目前顯示今年漲價的穀物，明年可望持平；而根據農業部估計，明年豬肉和牛肉的產量可能減少2%，雞肉預計微幅增加。

肉品漲價的狀況，目前已反映在消費者購物選擇；部分民眾決定不買牛肉，而選擇較便宜的豬肉和雞肉，或超市自家的自有品牌，而非較貴的知名品牌。肉品產業高層表示，知名品牌受受供應鏈和缺工的影響較大，自有品牌的供貨量較為穩定。

泰森食品目前的家禽肉品工廠人手充足，為兩年來首見，員工疫苗接種率更達96%；泰森也投資於自動化肉品處理系統，目標在提高產能。

因應成本漲不停，泰森食品宣布肉類漲價。圖為紐約曼哈頓一家商店出售的泰森品牌食品。...
因應成本漲不停，泰森食品宣布肉類漲價。圖為紐約曼哈頓一家商店出售的泰森品牌食品。（路透）

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