我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

全球供應鏈緊縮 企業生產移回區域網絡

編譯郭宣含／綜合16日電
由於供應鏈緊縮導致物資供應受阻，美國一些企業正在靠地方網絡取代全球製造鏈。圖為喬治亞州花園城高速路上行駛的貨櫃車。（Getty Images）
由於供應鏈緊縮導致物資供應受阻，美國一些企業正在靠地方網絡取代全球製造鏈。圖為喬治亞州花園城高速路上行駛的貨櫃車。（Getty Images）

華爾街日報報導，新冠疫情爆發後，許多企業原本採用各種臨時措施，以避開供應鏈緊縮問題；但疫情不退，企業高層開始轉向更長久的方法，包括將生產轉移給新供應商或不同國家、放寬過去固定的低成本，如今更常見的做法是將遍布全球的供應鏈移回區域網絡。

受到疫情影響，全球最大的工具和五金企業「史丹利百得集團」(Stanley Black & Decker)大幅調整其在18個國家的供應鏈，公司高層開始搬遷多數重工業產品的生產，移到靠近美國和歐洲的消費者，以穩固其供應鏈。負責工具產業的主管則加速計畫，新開墨西哥和德州福和市(Fort Worth)廠房。

史丹利財務長艾倫(Don Allan)表示：「疫情真的徹底顛覆供應鏈，讓人理解把商品移到靠近消費者的地方很重要。」

剛遇到疫情時，許多業者想出臨時辦法因應，例如高露潔棕欖(Colgate Palmolive)用更貴的空運方式運送牙刷牙膏；但如今企業主管採用更長期的辦法，包括將產線移到不同國家、重新製造零件減少對特殊原料的依賴、發展出雙來源政策，或者和重要供應商簽更長期的合約。

而更常採用的做法則是將遍布全球的供應鏈移回區域網絡；美國和墨西哥邊界的建設公司預計能因這波「近岸」生產的趨勢，得到更多建設廠房和倉庫的訂單而受惠。

不過將海外的生產工作帶回近岸，不代表工作機會也跟著回來。艾倫表示，福和市廠基本上已100%全自動化，僅需幾百名員工，而非亞洲廠所需的1000名員工。

貨櫃航運龍頭馬士基(Maersk)執行長施索仁(Soren Skou)表示，疫情期間未見大規模的企業回流，其實距離並非主因，因為今天不管把廠房設在墨西哥、中國或東歐，在疫情期間都很容易受到衝擊。

即便在疫情之前，由於常年關稅和地緣緊張關係，許多企業採取「中國加一」政策，將產品和原料產地多元化。

由於供應鏈緊縮導致物資供應受阻，美國一些企業正在靠地方網絡取代全球製造鏈。圖為加...
由於供應鏈緊縮導致物資供應受阻，美國一些企業正在靠地方網絡取代全球製造鏈。圖為加州長堤高速路上行駛的大貨車。（Getty Images）

疫情 供應鏈 墨西哥

上一則

因應成本上升 泰森食品肉類漲價 營收上揚

下一則

賀錦麗民調慘跌 學者：不只種族、性別因素

延伸閱讀

NBA／柯瑞生涯命中3366顆三分球 躍史上第一

NBA／柯瑞生涯命中3366顆三分球 躍史上第一
麋鹿林積極招商引資 推動城市轉型

麋鹿林積極招商引資 推動城市轉型
《老物件情懷》最佳威特（上）

《老物件情懷》最佳威特（上）
場邊人語／羅斯奮起 尼克提氣

場邊人語／羅斯奮起 尼克提氣

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡