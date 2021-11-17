全球供應鏈緊縮 企業生產移回區域網絡

由於供應鏈緊縮導致物資供應受阻，美國一些企業正在靠地方網絡取代全球製造鏈。圖為喬治亞州花園城高速路上行駛的貨櫃車。（Getty Images）

華爾街日報報導，新冠疫情 爆發後，許多企業原本採用各種臨時措施，以避開供應鏈 緊縮問題；但疫情不退，企業高層開始轉向更長久的方法，包括將生產轉移給新供應商或不同國家、放寬過去固定的低成本，如今更常見的做法是將遍布全球的供應鏈移回區域網絡。

受到疫情影響，全球最大的工具和五金企業「史丹利百得集團」(Stanley Black & Decker)大幅調整其在18個國家的供應鏈，公司高層開始搬遷多數重工業產品的生產，移到靠近美國和歐洲的消費者，以穩固其供應鏈。負責工具產業的主管則加速計畫，新開墨西哥 和德州福和市(Fort Worth)廠房。

史丹利財務長艾倫(Don Allan)表示：「疫情真的徹底顛覆供應鏈，讓人理解把商品移到靠近消費者的地方很重要。」

剛遇到疫情時，許多業者想出臨時辦法因應，例如高露潔棕欖(Colgate Palmolive)用更貴的空運方式運送牙刷牙膏；但如今企業主管採用更長期的辦法，包括將產線移到不同國家、重新製造零件減少對特殊原料的依賴、發展出雙來源政策，或者和重要供應商簽更長期的合約。

而更常採用的做法則是將遍布全球的供應鏈移回區域網絡；美國和墨西哥邊界的建設公司預計能因這波「近岸」生產的趨勢，得到更多建設廠房和倉庫的訂單而受惠。

不過將海外的生產工作帶回近岸，不代表工作機會也跟著回來。艾倫表示，福和市廠基本上已100%全自動化，僅需幾百名員工，而非亞洲廠所需的1000名員工。

貨櫃航運龍頭馬士基(Maersk)執行長施索仁(Soren Skou)表示，疫情期間未見大規模的企業回流，其實距離並非主因，因為今天不管把廠房設在墨西哥、中國或東歐，在疫情期間都很容易受到衝擊。

即便在疫情之前，由於常年關稅和地緣緊張關係，許多企業採取「中國加一」政策，將產品和原料產地多元化。