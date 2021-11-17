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通膨雖惡化 民眾花錢不手軟 今年假期購物季估將創紀錄

記者胡玉立／綜合報導
今年雖然東西變貴，但人們的購物意願很高，預計假期購物季將出現創紀錄增長。(美聯社)
今年雖然東西變貴，但人們的購物意願很高，預計假期購物季將出現創紀錄增長。(美聯社)

儘管通貨膨脹惡化讓許多人對美國經濟看法更為悲觀，但民眾的消費意願似乎並未隨之消減，花錢仍不手軟；據商務部16日公布數據顯示，9月至10月零售銷售增長1.7%，是3月以來最大月增幅，遠高於8月至9月的0.8%；數據變化大到足以讓多數經濟學者預估，今年的假期購物季將出現創紀錄增長，令人振奮。

與一年前同期相比，零售和食品服務銷售額破紀錄飆升16.3%。富國銀行(Wells Fargo)經濟學者昆蘭(Tim Quinlan)計入通脹後指出，11月和12月零售額可望比去年同期增長10%，這將是七年以來最大增幅；「即使有種種問題存在，這一年仍將是特別好的一年」。

民眾10月在零售店和網路電商的支出增加，可能的因素包括企業持續穩定招聘、薪資健康增長、政府紓困支票和其他救濟措施讓人民有可觀儲蓄等等；其中部分增長，可能反映出價格上漲，讓民眾開始尋找更便宜的選擇。

數據顯示，民眾正在購買大量商品，從電器、電子產品到家具不等；其中，電子電器商店10月銷售額猛增3.8%，網路零售商銷售額猛增4%。

兩家主要零售商沃爾瑪(Walmart)和家得寶(Home Depot)16日均報告銷售強勁增長，顯示高價並未阻止許多消費者採取行動。

政府數據顯示，儘管餐廳價位10月出現自1981年以來最大漲幅，但餐廳和酒吧的10月銷售額持平；OpenTable線上預訂服務數據則顯示，消費者正慢慢重回餐廳消費。昆蘭指出，這兩種趨勢結合起來顯示，民眾是去比較便宜的地方吃飯。

GlobalData Retail董事總經桑德斯(Neil Saunders)認為，許多人決定盡量享受，以彌補一年前失去的慶祝機會；至少在短期內，零售業將經得住價格上漲的影響。但如果通貨膨脹率居高不下，勢將阻礙明年銷售額增長。

零售商 通貨膨脹 紓困

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