共和黨候選人醜聞多 恐錯失奪回參院大好機會

喬治亞州可能參加聯邦參議員競選的共和黨派沃克，被民主黨文宣抺黑指曾持槍威脅前妻。(美聯社)

距離明年期中選舉還有一年時間，大環境看似有利共和黨 ，拜登總統支持率下跌，通膨與物價高漲，國家前景黯淡；然而，共和黨難以推派參選人，讓人質疑共和黨是否會喪失奪回參院 的大好機會。

華盛頓郵報報導，共和黨在賓州最被看好的聯邦參議員參選人帕尼爾(Sean Parnell)正在等待法院判決，他遭前妻在法庭作證時指控家暴，包括毆打其中一個孩子並對前妻鎖喉；帕尼爾否認相關指控。

共和黨在密蘇里州民調領先的參選人、前州長葛雷滕斯(Eric Greitens)淡化他將情婦綁在家中地下室的傳聞，這起醜聞讓他黯然辭去州長職務。

在喬治亞州，共和黨可能推派沃克(Herschel Walker)角逐聯邦參議員，但民主黨 的廣告指控沃克持槍威脅前妻。

在新罕布夏州，黨內勸進州長蘇努努(Chris Sununu)角逐聯邦參議員選舉，但他上周卻突然表示他不想要這個工作。

部分共和黨策士擔心，當前情況可能回到2010年參院選舉的情況，當時共和黨在眾院大勝卻無法奪回參院多數。

另有共和黨人表示，現在全國的政治環境對民主黨而言奇慘無比，共和黨的個人包袱與醜聞到了明年11月選舉就會被選民淡忘。

1994年協助共和黨統籌全國參院委員會策士卡尼(Dave Carney)表示，今年情況與當年相似，通膨高漲且經濟不景氣，成為選民投票的考量要素。

參院目前由兩黨各把持50席，共和黨只要在參院贏回一席就能取得參院多數。

民主黨策士坦言，民主黨候選人明年期中選舉可能面臨的政治逆風，包括歷史上在任總統所屬政黨通常會輸掉眾院席次的魔咒。

不過，民主黨策士有信心經濟情況會在未來幾個月好轉，並在國會通過拜登的內政法案後，讓民主黨參選人取得勝過共和黨的優勢。