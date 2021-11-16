被控藐視國會 巴農投案 無保獲釋候傳

前白宮資深顧問巴農(左)因藐視國會罪名被訴，14日到華府聯邦調查局到案，被收押過堂後，無保釋放候傳。圖為巴農離開法庭向支持者講話，右為其律師。(美聯社)

因拒絕配合眾院 調查1月6日國會暴動，上周遭大陪審團以藐視國會兩項聯邦刑事罪名起訴的前白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)，15日上午向聯邦調查局(FBI)到案後遭收押，下午出庭時則並未提出答辯(plea)，法官裁定巴農無保獲釋候傳。

華府特區 聯邦地方法院法官麥瑞威瑟(Robin Meriweather)裁定巴農無保獲釋，但下令交出護照、每周須定期向法院指派官員報到；如果被定罪，巴農遭控每項罪嫌都面臨最低30天、最高1年刑期。

巴農下次接受傳訊的日期為18日。巴農是1月6日國會暴動後，第一名遭到刑事罪名起訴的前任政府高層官員。67歲的巴農拒絕配合眾院國會暴動調查小組調查，收到傳票卻不願作證，也不交出文件，12日遭到大陪審團以拒絕出席國會作證、拒絕配合國會傳票交出資料兩項刑事犯罪起訴。

巴農15日上午9時40分左右，搭乘一輛黑色休旅車抵達FBI華府辦事處，受到大批守候在現場的媒體包圍。巴農面對鏡頭時說道：「我們要推翻拜登 政權。」

他也對媒體說，已經準備好要針對司法部長加蘭德(Merrick Garland)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及拜登總統「發動攻勢」。他指出：「對於加蘭德、波洛西與拜登來說這將是來自地獄的一項輕罪。」

15日下午，華府特區聯邦地方法院外圍出現群眾聚集，人行道上豎起一個前總統川普肖像的老鼠造型大形充氣球。巴農離開法院時，部分民眾爆粗口對他叫囂、謾罵，有人喊他為「叛徒」，也有人舉著寫有「小丑不能凌駕於法律之上」字樣的海報。

巴農從9月24日收到國會傳票到10月7日之間，始終拒絕透過任何形成與眾院調查委員會溝通。

對於為何拒絕配合國會調查，巴農辯護律師肖恩(David Schoen)表示，巴農接到川普律師通知說，川普擁有身為總統的行政特權，下令巴農不得回答國會調查人員詢問。