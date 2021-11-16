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拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

看待種族議題 民調：呈高度黨派分化

編譯洪毅╱綜合15日電

種族問題一直是美國複雜、難解議題；丕優研究中心(Pew Research Center)最新發布1987年以來第八份政治光譜報告顯示，民眾對種族問題的看法的分歧程度幾乎超過所有的議題，兩黨之間的鴻溝壁壘分明，立場愈發撕裂而無法有交集。

該調查將兩黨的立場，光譜從「傾向」到「極端」各分為四組，再加上不願以政黨傾向自居的中間派共九組；而在種族的議題上，丕優指出：「美國應該不存在任何議題，能夠如種族問題這般分歧。」

例如談到「不論族裔背景為何，是否在促進族群平等上，應該採取更多行動？」時，屬民主黨傾向的四個組別中，每一組都超過四分之三的民眾回答「是」；但是共和黨傾向的四個組別中，沒有任何一組回答「是」的比率超過四分之一。

甚至在共和黨傾向的四個組別中，有三組認為「非裔歧視白人的情況非常普遍」的比率，超過「白人歧視非裔的情況非常普遍」的比率。

民眾對種族議題的看法不但高度分化，甚至愈發撕裂；例如談到「考慮到非裔民眾的努力，他們是否值得更多的報酬」時，10年前民主、共和黨傾向的民眾分別有32%、7%回答「是」，差距為25個百分點。

現在，雖然有12%的共和黨傾向民眾回答「是」，但是回答「是」的民主黨傾向民眾暴增到73%，差距高達51個百分點。

事實上，談及「若非裔更加努力，就能夠得到與白人一樣的境遇」時，現在民主黨傾向的白人回答「否」的比率，甚至比民主黨傾向的非裔更高；而在10年前，非裔回答「否」的比率遠高於白人。

甚至非裔佛洛伊德(George Floyd)之死，民主、共和黨支持者「認同」警察沙文(Derek Chauvin)應該被定罪的比率，差異竟高達60個百分點。

與之對比的是，1992年引發洛杉磯暴動的警察毆打非裔卻獲判無罪後，民主、共和黨支持者分別有80%及70%不認同法院判決。

這種變化是逐漸形成的；不過丕優的報告指出，前總統川普過去四年的一系列言行，恐怕也起到推波助瀾之效，對兩黨支持者來說都是如此。

非裔 共和黨 民主黨

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