消費者需求失控 釀供應短缺 專家：明年中才會改善

專家指目前疫情後民生日用品與食物的供應短缺，是消費者需求量大增。圖為在加州舊金山食物銀行正在進貨。(Getty Images)

儘管新冠肺炎疫情 尚未退燒，但民眾受惠股市和房市大漲，紓困支票與滿手現金使消費力道相當強勁，推升美國 與世界經濟；不過全美消費者的高需求，卻也是各種供應短缺的原因之一。

為避免陷入供應短缺，企業持續下單與囤貨各類商品，導致供應鏈 呈現難以控制的短缺，使供應商束手無策。

尤其是全國消費者，對於旅館住宿和用餐等服務類型的消費，仍遠低於疫情爆發前；現在民眾主要將手頭現金花在電器用品、3C產品、家具和運動用品，對商品龐大的需求，推升通貨膨脹並造成缺貨。

除非消費轉向服務，或民眾停止大量消費，否則全球供應鏈要恢復正常恐怕得等到2022下半年，甚至2023年。協助企業管理供應鏈的顧問公司Resilinc執行長瓦基勒(Bindiya Vakil)說：「需求已完全失控。」

過去一年消費者物價已爆衝6.2%，但通貨膨脹終究會使消費踩煞車，但至少在現階段，製造商仍看不見龐大需求的盡頭。就連假期過後的購物熱潮退燒，恐怕也無法緩解塞港的狀況，或使工廠恢復存貨。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學者克拉欽(Oren Klachkin)表示：「情況至少要到2022年中才會改善，但時間往後延的機會也是頗高。」

自去年4月起，花費在商品的消費成長32%；商品消費占所有消費近40%，高於疫情前的36%。為跟上消費需求，過去一年美國工廠產能也提升近5%；今年1至9月，進口量更比去年同期增加23%，貿易逆差更是創紀錄的982億元。

同時許多全美勞工為避免與大眾接觸染疫，也紛紛辭職，導致貨輪卸貨、運輸以及零售商店等各供應鏈環節都出現缺工。

現在貨輪若要卸貨，恐得等上兩周；目前亞洲工廠的出貨量已來到歷史新高，但仍無法滿足消費者需求。洛杉磯港執行長塞羅卡(Gene Seroka)就預測，塞港狀況可能到明年都無法緩解。