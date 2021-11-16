我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

食品、日用品價格續漲 明年會更貴

編譯林育正╱綜合15日電
專家指目前疫情後，各項食品與日用品價格持續上漲，明年情況可能更貴。圖為11日在洛杉磯一家超市堆滿待售的感恩節火雞。(Getty Images)
專家指目前疫情後，各項食品與日用品價格持續上漲，明年情況可能更貴。圖為11日在洛杉磯一家超市堆滿待售的感恩節火雞。(Getty Images)

食品與日用品價格水漲船高，明年甚至可能更貴；聯邦勞工統計局指出，與去年同期相比，雜貨物價已上漲5.4%，整體物價過去12個月以上漲6.2%，為1990年以來最大漲幅。根據研究，物價漲幅將在明年上半年達到8%，並於下半年趨緩。

在日常雜貨中，牛排漲幅最為誇張，以去年10月為基準，一年大漲24.9%，雞蛋11.6%，雞肉8.8%，嬰兒食品7.9%。

雜貨價格在2015至2019年幾乎成凍漲狀態，但在新冠肺炎疫情期間開始漲價；2020年與前一年相比，已上漲3.7%。食品與日用品製造商面對商品、勞工、運輸等成本升高，也提高售價。

上述成本在近幾個月持續水漲船高，生產者價格指數(Producer Price Index)過去一年已上漲8.6%，因此廠商將成本轉嫁消費者。泰森食品(Tyson Foods)等業者就表示，計畫在明年初因應成本漲價。此外在商品供不應求的狀況下，公司也將打折取消。泰森食品上個月在給顧客的信件中就寫道：「我們正面臨前所未見的快速通貨膨脹。」

食品價格大漲，衝擊最嚴重的無疑是低收入家庭。根據農業部2019年，也是目前最新數據資料，收入最低的家庭，平均實務花費約4400元，約收入的36%；富裕家庭約1萬3987元，占收入8%。

西北大學政策研究所主任薛安森巴克(Diane Whitmore Schanzenbach)說：「低收入家庭花費在食物上的比例將增加。」

不過儘管食物價格上漲，但受惠食物券和子女抵稅額(child tax credit)等聯邦補助，以及上調的薪資，仍對低收入家庭有些許幫助。目前每人平均每月收到的補助約169元，優於疫情前的121元。

低收入 疫情 勞工

上一則

拜習會有成果？白宮國安會：建立框架 能競爭也能管控

下一則

通膨苦了民眾 卻讓企業營收亮眼業者藉機漲價 獲利優於2019年同期

延伸閱讀

食品日用品「明年會更貴」 牛排已漲24.9%最多

食品日用品「明年會更貴」 牛排已漲24.9%最多
美國國稅局再發放43萬筆失業救濟金相關的退款

美國國稅局再發放43萬筆失業救濟金相關的退款
樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出節日臨近 店內貨品齊備 是節日購物的好去處

樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出節日臨近 店內貨品齊備 是節日購物的好去處
2020年失業救濟金繳稅將退款 每人平均退 1189元

2020年失業救濟金繳稅將退款 每人平均退 1189元

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」