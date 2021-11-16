食品、日用品價格續漲 明年會更貴

專家指目前疫情後，各項食品與日用品價格持續上漲，明年情況可能更貴。圖為11日在洛杉磯一家超市堆滿待售的感恩節火雞。(Getty Images)

食品與日用品價格水漲船高，明年甚至可能更貴；聯邦勞工 統計局指出，與去年同期相比，雜貨物價已上漲5.4%，整體物價過去12個月以上漲6.2%，為1990年以來最大漲幅。根據研究，物價漲幅將在明年上半年達到8%，並於下半年趨緩。

在日常雜貨中，牛排漲幅最為誇張，以去年10月為基準，一年大漲24.9%，雞蛋11.6%，雞肉8.8%，嬰兒食品7.9%。

雜貨價格在2015至2019年幾乎成凍漲狀態，但在新冠肺炎疫情 期間開始漲價；2020年與前一年相比，已上漲3.7%。食品與日用品製造商面對商品、勞工、運輸等成本升高，也提高售價。

上述成本在近幾個月持續水漲船高，生產者價格指數(Producer Price Index)過去一年已上漲8.6%，因此廠商將成本轉嫁消費者。泰森食品(Tyson Foods)等業者就表示，計畫在明年初因應成本漲價。此外在商品供不應求的狀況下，公司也將打折取消。泰森食品上個月在給顧客的信件中就寫道：「我們正面臨前所未見的快速通貨膨脹。」

食品價格大漲，衝擊最嚴重的無疑是低收入 家庭。根據農業部2019年，也是目前最新數據資料，收入最低的家庭，平均實務花費約4400元，約收入的36%；富裕家庭約1萬3987元，占收入8%。

西北大學政策研究所主任薛安森巴克(Diane Whitmore Schanzenbach)說：「低收入家庭花費在食物上的比例將增加。」

不過儘管食物價格上漲，但受惠食物券和子女抵稅額(child tax credit)等聯邦補助，以及上調的薪資，仍對低收入家庭有些許幫助。目前每人平均每月收到的補助約169元，優於疫情前的121元。