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趙婷導演漫威大片 「永恆族」第二周票房蟬聯冠軍

編譯徐薏茹／綜合14日電
由華裔趙婷執導的漫威電影「永恆族」在北美蟬聯票房冠軍。圖為趙婷(右)與女演員瑞德洛夫出席倫敦首映。(路透)
由華裔趙婷執導的漫威電影「永恆族」在北美蟬聯票房冠軍。圖為趙婷(右)與女演員瑞德洛夫出席倫敦首映。(路透)

漫威超級英雄大片「永恆族」(Eternals)上映兩周連續蟬聯票房冠軍，上周末賺進2750萬元，國內票房累計達1億1180萬元。

漫威宇宙第26部電影「永恆族」正式開啟漫威宇宙第四階段，本片由奧斯卡最佳導演趙婷(Chloé Zhao)執導，安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)、理察麥登(Richard Madden) 、陳靜(Gemma Chan)、馬東石等人主演，不同於以往漫威英雄片的風格，趙婷以其獨特的拍攝手法呈現本作。

由華裔趙婷執導的漫威電影「永恆族」在北美蟬聯票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)
由華裔趙婷執導的漫威電影「永恆族」在北美蟬聯票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

「永恆族」故事接續在「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers: Endgame)之後，講述永恆族與人類一族的歷史，如今永恆族必須再度集結阻止足以毀滅地球的災難。

「永恆族」劇情描述十名永生的外星人在分離數千年後，為了對抗怪物「變異族」（Deviants）而重聚。這十個角色從未在大銀幕上出現。

「永恆族」原作漫畫於1976年首次登場，故事講述幾千年前，來自外星的天神族來到地球創造三個新物種，分別為人類、永恆族及變異族，本系列接續在天神族重返地球後，天神族將審判他們創造的物種是否能繼續存活。「永恆族」漫畫在發行當時並非特別成功的系列，在出版19期後被取消。

理察麥登認為這不只是一部超級英雄電影，更是一部史詩，「這個故事橫跨7000年，必須介紹10個個性完全不同的角色，他們遠比人類強大，卻又充滿人性。」陳靜則大讚電影格局不僅宏觀，也能細膩刻畫每個角色的性格衝突。

由華裔趙婷執導的漫威電影「永恆族」在北美蟬聯票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)
由華裔趙婷執導的漫威電影「永恆族」在北美蟬聯票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

「永恆族」電影上映第二周票房下滑61%，比起上一部漫威電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)次周下滑52%幅度更大，這兩部最新漫威電影皆在電影院限定上映，目前「永恆族」全球票房共吸金2億8140萬元；而「尚氣」的口碑則略勝一籌，該片目前已在Disney+上架。

「大紅狗克里弗」(Clifford the Big Red Dog)上周排行第二，該片在Paramount+同步上架，上映五天票房預估累計約2200萬元；「大紅狗克里弗」在爛番茄的新鮮度為48%，在CinemaScore則獲得評分A的佳績。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「關於家庭觀眾是否有意願去電影院有許多討論，我認為這是相當穩固的上映表現(指大紅狗)，這顯示出小螢幕及大螢幕對於家庭電影確實有需求。」

「沙丘」(Dune)排行第三，「007生死交戰」(No Time to Die)排行第四，「猛毒2：血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)排行第五；「猛毒」上周成為疫情間唯二國內票房突破2億元的電影，另一部為「尚氣」。

另外有越來越多的得獎熱門電影躍上前十票房榜單，由布萊納(Kenneth Branagh)執導的半自傳電影「貝爾法斯特」(Belfast)開片票房為180萬元；克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)主演的黛安娜王妃傳記電影「史賓賽」上映第二周賺進150萬元。

德加拉貝迪說：「放映這些電影的戲院較少，但獨立電影仍有需求，這是普遍被認為會受到疫情打擊的電影類型之一。」

電影院 永恆族 漫威

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