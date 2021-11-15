脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

前日本皇室真子公主抵紐約，大批保安人員隨行。（歐新社）

日本 皇室秋篠宮文仁親王的長女真子與夫婿小室圭14日上午抵達紐約 ，將定居於曼哈頓一間公寓，展開脫離皇室的夫妻生活。

據每日郵報報導，小倆口在紐約住所雖僅有一間臥房，但該棟大樓的外觀看來仍有奢華氣息；據該棟大樓網站顯示，一房公寓每月房租為4809元，兩房則是7085元。

前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日抵達紐約，兩人將在曼哈頓地獄廚房一處豪華公寓展開新生活。（取自谷歌地圖）

此外，大樓內設健身房、瑜珈練習室、投影室、水療中心、高爾夫模擬球場和開放烤肉的觀景台，以及24小時管理的服務；地點則位於曼哈頓市中心的「地獄廚房」，頂樓可眺望哈德遜河美景，離中央公園(Central Park)和林肯表演藝術中心(Lincoln Center)都很近。

30歲的真子在大學時期與小室圭結識，兩人愛情長跑九年才終於完婚；在婚後赴紐約前也在東京 的一間小公寓裡共同生活；真子更為愛放棄皇室頭銜，婚後冠上夫姓成為一介平民。

小室圭將在Lowenstein Sandler LLP律師事務所任職，儘管日本NHK報導指小室圭在最近一次的律師檢定考試落榜，不過明年2月將再挑戰一次，真子表示會繼續支持丈夫。

前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日從日本登機赴紐約，兩人將在曼哈頓展開新生活。（Getty Images）

根據日本皇室規定，真子原本可以獲得的1.4億日元、相當於123萬美元的嫁妝，但官方人員表示真子已拒絕這筆款項；真子在大學時主修美術與文化財研究，擁有美術館或博物館的研究員資格，雖然未多做說明，但她也期望自己在紐約落腳後可以順利找到工作。

小室圭自幼喪父，由母親一人扶養長大，過去曾在日本的銀行和法國餐廳工作過；2013年他在東京國際基督教大學(International Christian University)與真子墜入愛河，他向真子求婚後聲名大噪，甚至被神奈川縣藤澤市旅遊協會選為2010年度觀光代言人「湘南江之島的海王子」，正面形象大幅提升。

兩人首先在2017年非正式訂婚，原本計畫2018年11月結婚；這項消息起初也讓日本民眾感到歡喜，但接著傳出小室圭的母親與前未婚夫有400萬日元(約等同美金3萬5000元)的債務糾紛，而且其部分用於支付兒子的學費，被外界批評小室圭是為錢才與真子結婚。

前日本皇室真子公主步出機場。（美聯社）

儘管後來小室圭發出長達24頁的聲明，說明這筆錢並非借款而是贈款，卻反而引來更多批評；在之後的線上民調顯示，僅5%的日本民眾支持他們結婚，反對的人多達91%。

然而，民調卻顯示，高達八成的日本民眾反對真子和小室圭只在東京的結婚登記處辦理登記，而沒有舉行傳統的婚禮儀式。

不過去年真子公開表示，希望日本人民能支持她的決定，她說：「我們對彼此都是不可或缺的存在，無論是快樂或不快樂的時光，結婚是我們珍惜和保護彼此的情況下，必要的選擇。」

前日本皇室真子公主步出機場，鞠躬答謝相助人員。（歐新社）

真子也坦言，外界對丈夫的錯誤報導讓她感到恐懼、壓力和難過，「這些恣意的負面報導和單方面的陳述，都將我的感受完全忽略，甚至讓謊言在某種程度下成真，然後繼續蔓延」；過去真子也被診斷出罹患複雜性創傷後壓力症候群。