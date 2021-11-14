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假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

加州、科羅拉多州、新墨州 開放全部成人打補強針

記者顏伶如、編譯洪毅／綜合報導
加州開放全州成年民眾接種新冠疫苗補強針。圖為一長者10月1日接種補強針。（Getty Images）
加州開放全州成年民眾接種新冠疫苗補強針。圖為一長者10月1日接種補強針。（Getty Images）

在白宮與聯邦疾病防治中心(CDC)官員仍就是否擴大新冠疫苗補強劑接種範圍之際，加州、科羅拉多州、新墨西哥州均已宣布，開放全州成年民眾接種新冠疫苗補強針。

聯邦衛生主管機關目前仍只建議高風險族群民眾施打補強針；根據媒體報導，這三州自行擴大補強針施打資格，是因為年底假期接近，擔心民眾在室內密集接觸，恐將導致另一波疫情升溫。

CDC統計顯示，在全美各州的新增染疫案例中，科羅拉多州與墨西哥州現在都屬於染疫率較高的州；加州在秋季初期染疫率下降，但如今也加入高染疫率的行列。

民主黨籍新墨西哥州州長葛瑞夏姆(Michelle Lujan Grisham)12日簽暑行政命令，擴大新冠疫苗補強針接種對象。

拜登政府已針對開放所有成年人接種補強針提出申請，但食品及藥物管理局(FDA)顧問小組9月決定，無法確定身體健康的年輕人是否也需要再打一劑補強針。

食藥局疫苗顧問的建議是，讓65歲以上民眾、患有某些慢性疾病民眾，或者在較容易曝露於病毒底下的高風險環境工作者施打補強針。

但「華盛頓郵報」報導，現在拜登政府公衛高層對此議題並不同調，CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也處於微妙位置；今年9月，CDC外部專家委員會決議，不建議開放大多數成年民眾打輝瑞補強針，但瓦倫斯基決定與委員會唱反調，決定只要工作有接觸病毒風險，就能接種補強針。

並非所有公衛官員都站在瓦倫斯基這一側；消息人士說，白宮防疫工作組的科學長凱斯勒(David Kessler)、首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)、公衛署長莫西(Vivek Murthy)等官員均主張向所有成年民眾開放補強針。

消息人士表示，這種情勢正在加劇不同立場官員之間的摩擦。

加州公共衛生局(California Department of Public Health)局長阿拉岡(Tomas Aragon)也發函給地方衛生主管官員及醫療機構指出，應該讓民眾自行評斷曝露於新冠病毒的風險高低。

阿拉岡在信中寫道，如果希望接種補強針的民眾年滿18歲，施打第二劑莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)疫苗已滿六個月，或者接種只須施打一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗已有兩個月，就不應拒絕要求。

疫苗 新墨西哥州 CDC

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