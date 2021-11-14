拜登私人企業疫苗強制令 上訴法院裁決暫緩

美國多數民眾支持企業疫苗強制令，認為這是擴大疫苗覆蓋率的方式之一。圖為伊利諾州奈爾斯市民眾前往新冠檢測中心檢測。（美聯社）

位於紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院12日暫緩拜登 政府要求私人企業強制員工接種新冠疫苗 ，否則就得每周篩檢的防疫令；這是白宮標誌性公衛政策的一大挫敗。

親共和黨 的企業與法律團體日前提告，第五巡迴上訴法院的三名法官12日裁決，暫停聯邦政府強制企業實施疫苗接種措施。

第五巡迴上訴法院被視為全國最保守的上訴法院之一，三名法官中，一位由前總統雷根(Ronald Reagan)任命，另外兩人都是由前總統川普(Donald Trump)任命。兩位前總統都是共和黨籍。

法官恩格哈特(Kurt D. Engelhardt)、瓊斯(Edith H. Jones)與鄧肯(Stuart Kyle Duncan)在裁決書上寫道，聯邦政府要求的「強制」規範，透過勞工部制定的規則「嚴重超出職業與安全健康管理局(Occupational and Safety Health administration)的職權」。

他們寫道，這項要求不能一體適用不同職場環境的員工，且對企業造成財政負擔，可能違反憲法的商業條款。

拜登政府經過數周考慮，上周宣布員工達100人或以上的私人企業須在明年1月4日前，強制職員接種新冠疫苗，否則就得每周檢測並強制戴口罩，未在辦公室與其他同仁共事者可豁免於此要求。

儘管這項要求比其他私人機構或政府單位的要求還鬆散，但仍面臨保守派團體、企業和多數共和黨官員反對。

法院不只暫緩聯邦政府的100人以上企業強制疫苗令執行，也下令職業與安全健康管理局不得採取或實施其他強制措施。

華盛頓郵報報導，尚不清楚第五巡迴法院將如何決定拜登政府企業疫苗強制令的命運；但調查顯示，美國多數民眾支持企業疫苗強制令，認為這是擴大疫苗覆蓋率的方式之一；公衛專家則表示，這種方法可以控制疫情。

聯合航空(United Airlines)是防疫規定最嚴格的美國航空公司之一，超過99%員工已接種疫苗；達美航空(Delta Airlines)則以罰款與篩檢要求員工接種，目前接種率達到90%；另外，紐約與加州許多醫院的職員接種率超過90%。