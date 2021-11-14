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假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

佳節前夕29州確診數增加 佛蒙特高疫苗覆蓋率也難倖免

編譯陳韻涵／綜合13日電
佛蒙特州的新冠疫苗覆蓋率雖居全國之冠，但近來確診病例卻增加。圖為該州該州乘客在泊林站下火車。（美聯社）
佛蒙特州的新冠疫苗覆蓋率雖居全國之冠，但近來確診病例卻增加。圖為該州該州乘客在泊林站下火車。（美聯社）

約翰霍普金斯大學(JHU)新冠肺炎統計數據顯示，年末假期將至，大多數州的確診人數在過去兩個月來再次增加，可能影響民眾年末聚會的計畫。

今日美國(USA Today)報導，全美有29個州在4日到10日那七天的確診數，比上月28日到本月3日的七天還多；報導指出，這波疫情增加主要受到Delta變種病毒導致佛蒙特等東北部州的疫情增長帶動，但佛蒙特州的疫苗接種率相對全美其他地區高。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，佛蒙特州約91%的12歲以上居民已至少接種一劑疫苗，81%的居民完全接種。

佛蒙特一所學院考量萬聖節後確診人數激增，近日宣布禁止學生群聚；在麻州，波士頓官員勒令關閉一所小學以遏止疫情擴散。

單日確診低於3000 南部州疫情好轉

佛州、德州等南部州的疫情好轉，佛州是目前人均確診率最低的州，揮別一年前為疫情熱點的陰霾；佛州今夏高峰曾多次單日突破2萬例確診，但現今已降至3000例以下。

然而，根據彭博(Bloomberg)報導，相較於10月底、11月初，目前十多州的重症染疫病患人數增加，科羅拉多州已宣布，將實施危急時期的照護計畫。

許多人亟欲與家人團聚，但疫情回升讓許多不確定因素增加。

馬里蘭州公衛學院教授米爾頓(Donald Milton)說：「我們將會看到未接種疫苗的人可能成為重症患者，這會是悲劇。」

密西根州底特律地區再次成為疫情熱點，當地其中一個醫療體系收治約400名確診病患；華盛頓大學(University of Washington)調查發現，密西根現在僅約25%的人戴口罩。

密西根中西部地區衛生局主任珍妮佛‧莫爾斯(Jennifer Morse)說：「大家已不擔心新冠肺炎，很遺憾；我戴著口罩進到店裡也覺得很奇怪，我是少數，現在的氣氛很不尋常。」

新墨西哥與科羅拉多州的醫療資源超載，新墨西哥州居民的疫苗接種率高於平均，但隨著疫苗效能消退，當地重症加護病床所剩無幾。

華盛頓大學醫療指標科學家莫克達(Ali Mokdad)說：「Delta變種病毒與早期打的疫苗效能消退，兩者讓我們回到疫情嚴重的時刻，新冠病毒會與我們共存很久。」

疫情 疫苗 佛州

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