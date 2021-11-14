習拜峰會前夕…布林肯熱線王毅 關切台海和平

在拜習視訊峰會前，國務卿布林肯和中國國務委員兼外長王毅熱線通話。(路透)

美國總統拜登與中國國家主席習近平視訊峰會將於15日晚間舉行，美國國務卿布林肯 12日與中國國務委員兼外長王毅 通話，布林肯強調美國對台灣 海峽和平穩定有持久利益，對北京持續施壓台灣表達關切，並呼籲北京透過對話和平解決台海議題。

拜習會登場前夕，布林肯（Antony Blinken）12日與王毅通話，討論會議相關準備。根據美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)發出的通話摘要，布林肯向王毅表示，拜習會讓兩國領袖有機會討論如何負責任管理美中競爭，並在雙方利益重疊之處合作。

布林肯也利用通話機會，向王毅強調台海和平穩定是美國持久利益，並對北京持續在軍事、外交與經濟上施壓台灣表達關切。

普萊斯說，布林肯呼籲北京，以符合台灣人民心願與最佳利益方式進行有意義對話，以和平解決兩岸議題。他也說，採取措施以確保全球能源供應與價格波動不威脅到全球經濟復甦很重要。

中國國務委員兼外長王毅要求美方應明確反台獨。(路透)

王毅：美方應明確反台獨

王毅則對美方近日在台灣問題上的「錯誤」言行表示嚴正立場，並說如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑。

王毅說，如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

布林肯表示，世界高度關注此次美中元首視頻會晤，雙方已為此進行充分準備，取得積極進展。美方期待在會晤中本著相互尊重的精神與中方分享對雙邊關係的看法，共同向世界發出強有力的信號。

另外，雙方還就能源安全、氣候變化、伊朗核等問題交換意見，同意就應對各類全球挑戰保持對話。